Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 31.01.2026 (обновлено: 12:32 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/svo-2071407091.html
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 31.01.2026
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T12:16:00+03:00
2026-01-31T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
константиновка
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_0:0:3290:1851_1920x0_80_0_0_cdd2d2af92402d678ec477491d0b70cf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_d7724df1550564478f8ade9bd411c53f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, константиновка, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 130 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 130 боевиков и БМП Marder в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРабота РСЗО в зоне специальной военной операции
Работа РСЗО в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Работа РСЗО в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, подразделения "Южной" группировки войск улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Закотное, Никифоровка, Миньковка, Резниковка, Кондратовка и Константиновка в ДНР.
"ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, десять складов боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала