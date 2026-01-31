https://ria.ru/20260131/svo-2071406089.html
ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 90 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.01.2026
