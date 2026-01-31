Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
12:11 31.01.2026 (обновлено: 12:32 31.01.2026)
ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли более 90 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 90 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.01.2026
россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 90 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Сосновка и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зыбино и Графское Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял свыше 90 военнослужащих, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Заголовок открываемого материала