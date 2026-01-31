Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Торецкое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Торецкое в ДНР
Также бойцы "Востока" освободили Петровку в Запорожской области. Они уничтожили до десяти единиц техники, живую силу ВСУ и взяли под контроль район обороны размером до пяти квадратных километров. Военнослужащие ликвидировали и украинские резервы, направлявшиеся в село.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Петровку в Запорожской области
Противник потерял в зоне ответственности "Востока" до 375 человек, а в боях с "Центром" — более 420.
За сутки российская армия нанесла удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 47 беспилотников.
