Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 31.01.2026 (обновлено: 13:02 31.01.2026)
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 31.01.2026
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.01.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
Кадры боев за Петровку в Запорожской области
Минобороны показало кадры боев за населенный пункт, а также триколор в руках бойца на его улице.
донецкая народная республика, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ взяли Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль два села в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Торецкое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск Центр освободили Торецкое в ДНР
Также бойцы "Востока" освободили Петровку в Запорожской области. Они уничтожили до десяти единиц техники, живую силу ВСУ и взяли под контроль район обороны размером до пяти квадратных километров. Военнослужащие ликвидировали и украинские резервы, направлявшиеся в село.
Подразделения группировки войск Восток освободили Петровку в Запорожской области
Противник потерял в зоне ответственности "Востока" до 375 человек, а в боях с "Центром" — более 420.
За сутки российская армия нанесла удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, снаряд РСЗО HIMARS и 47 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
