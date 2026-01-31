https://ria.ru/20260131/svo-2071404922.html
ВС России уничтожили орудие "Гиацинт-Б" ВСУ под Северском
ВС России уничтожили орудие "Гиацинт-Б" ВСУ под Северском
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили укрытие личного состава и 152-миллиметровое артиллерийское орудие "Гиацинт-Б" ВСУ на северском РИА Новости, 31.01.2026
БПЛА группировки "Южная" уничтожили "Гиацинт-Б" ВСУ на северском направлении