ВС России уничтожили орудие "Гиацинт-Б" ВСУ под Северском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 31.01.2026
ВС России уничтожили орудие "Гиацинт-Б" ВСУ под Северском
ВС России уничтожили орудие "Гиацинт-Б" ВСУ под Северском
ВС России уничтожили орудие "Гиацинт-Б" ВСУ под Северском
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили укрытие личного состава и 152-миллиметровое артиллерийское орудие "Гиацинт-Б" ВСУ на северском РИА Новости, 31.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
россия
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России уничтожили орудие "Гиацинт-Б" ВСУ под Северском

БПЛА группировки "Южная" уничтожили "Гиацинт-Б" ВСУ на северском направлении

Операторы FPV-дронов
Операторы FPV-дронов
Операторы FPV-дронов
Перейти в медиабанк
Операторы FPV-дронов . Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 янв— РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили укрытие личного состава и 152-миллиметровое артиллерийское орудие "Гиацинт-Б" ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России.
«
"Операторы БПЛА (дронов - ред.) обнаружили замаскированное укрытие личного состава противника, а также 152-миллиметровое орудие "Гиацинт-Б". Точными ударами цели были уничтожены", — говорится в сообщении.
Подразделения "Южной" группировки войск ведут системную работу в ближнем тылу противника, лишая его возможностей для устойчивой обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
