"Могут просто уничтожить". В США раскрыли данные об операции в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 31.01.2026 (обновлено: 06:20 31.01.2026)
"Могут просто уничтожить". В США раскрыли данные об операции в зоне СВО
"Могут просто уничтожить". В США раскрыли данные об операции в зоне СВО - РИА Новости, 31.01.2026
"Могут просто уничтожить". В США раскрыли данные об операции в зоне СВО
В США распространяют ложную информацию о происходящем при конфликте на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 31.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
ларри джонсон
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
в мире, россия, украина, сша, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Могут просто уничтожить". В США раскрыли данные об операции в зоне СВО

Аналитик Джонсон: в США распространяют ложную информацию о войне на Украине

Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Работа расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В США распространяют ложную информацию о происходящем при конфликте на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Невозможно восполнять потери, которые несут украинцы, и при этом продолжать сражаться. Столкнулись они и с другой проблемой. <…> На Украине не осталось места, где новобранцы могли бы пройти подготовку в течение 12-15 недель, не подвергаясь ракетным ударам. <…> У нее недостаточно обученных солдат, нет денег, чтобы поддерживать это, а также она теряет территории. Распространяемая ложь, что Россия проигрывает и находится на грани краха — очередная нечестная попытка американской администрации ввести всех в заблуждение", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Европейская мечта — все: Украине предложили умереть молча
Вчера, 08:00
При этом Джонсон подчеркнул, что выбранная российским командованием тактика неизменно приносит результаты.
"В этом году русские продвигаются гораздо быстрее, чем в прошлом. <…> Русские могут просто уничтожить город и сломить сопротивление Украины. Но они этого не делают, потому что стараются минимизировать потери среди мирного населения", — пояснил аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в Донецкой Народной Республике. За неделю потери ВСУ составили 8580 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
