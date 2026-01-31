МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В США распространяют ложную информацию о происходящем при конфликте на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Невозможно восполнять потери, которые несут украинцы, и при этом продолжать сражаться. Столкнулись они и с другой проблемой. <…> На Украине не осталось места, где новобранцы могли бы пройти подготовку в течение 12-15 недель, не подвергаясь ракетным ударам. <…> У нее недостаточно обученных солдат, нет денег, чтобы поддерживать это, а также она теряет территории. Распространяемая ложь, что Россия проигрывает и находится на грани краха — очередная нечестная попытка американской администрации ввести всех в заблуждение", — отметил он.
При этом Джонсон подчеркнул, что выбранная российским командованием тактика неизменно приносит результаты.
"В этом году русские продвигаются гораздо быстрее, чем в прошлом. <…> Русские могут просто уничтожить город и сломить сопротивление Украины. Но они этого не делают, потому что стараются минимизировать потери среди мирного населения", — пояснил аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в Донецкой Народной Республике. За неделю потери ВСУ составили 8580 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18