"Загнаны в тупик": в США заявили о поворотном моменте в спецоперации
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 31.01.2026 (обновлено: 07:53 31.01.2026)
"Загнаны в тупик": в США заявили о поворотном моменте в спецоперации
"Загнаны в тупик": в США заявили о поворотном моменте в спецоперации - РИА Новости, 31.01.2026
"Загнаны в тупик": в США заявили о поворотном моменте в спецоперации
Россия приблизилась к истощению ВСУ до предела, в результате чего силы киевского режима оказались в стратегическом тупике, заявил профессор Чикагского... РИА Новости, 31.01.2026
2026
"Загнаны в тупик": в США заявили о поворотном моменте в спецоперации

Профессор Миршаймер: украинцы загнаны в тупик в зоне спецоперации

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия приблизилась к истощению ВСУ до предела, в результате чего силы киевского режима оказались в стратегическом тупике, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.
«
"В конфликте важно соотношение потерь и вопрос о том, действительно ли русские истощают украинцев. И я думаю, что русские истощают украинцев до предела",— рассказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Ты сошел с ума?" Журналист ответил Зеленскому на слова об убийстве русских
04:22
По словам ученого, в то время как Вооруженные силы России закрепляют за собой превосходство по показателям над украинскими войсками, Киев сталкивается со все новыми и новыми вызовами устойчивости своей обороны. Так, логический исход конфликта вероятно произойдет до конца года.
«
"Колоссальные потери Украины происходят на фоне того факта, что русские значительно превосходят их численностью как по количеству войск, так и по общей численности населения. Украинская армия находится в серьезном кризисе из-за дезертирства, уклонения от призыва и потерь. Можно утверждать, что украинцы загнаны в тупик. Теперь все, что нужно русским, — это <…> покончить раз и навсегда с ними. <…> Они могут сделать это уже в этом году", — добавил Миршаймер.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в Донецкой Народной Республике. За неделю потери ВСУ составили 8580 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
