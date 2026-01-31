"Загнаны в тупик": в США заявили о поворотном моменте в спецоперации

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия приблизилась к истощению ВСУ до предела, в результате чего силы киевского режима оказались в стратегическом тупике, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.
"В конфликте важно соотношение потерь и вопрос о том, действительно ли русские истощают украинцев. И я думаю, что русские истощают украинцев до предела",— рассказал он.
"Колоссальные потери Украины происходят на фоне того факта, что русские значительно превосходят их численностью как по количеству войск, так и по общей численности населения. Украинская армия находится в серьезном кризисе из-за дезертирства, уклонения от призыва и потерь. Можно утверждать, что украинцы загнаны в тупик. Теперь все, что нужно русским, — это <…> покончить раз и навсегда с ними. <…> Они могут сделать это уже в этом году", — добавил Миршаймер.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в Донецкой Народной Республике. За неделю потери ВСУ составили 8580 военнослужащих.
