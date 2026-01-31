В Североморске около 80 домов остаются без света

МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Порядка 80 жилых домов остаются в столице Северного флота Североморске без электроснабжения, в зоне "Большое Сафоново" продолжаются работы по восстановлению подачи тепла, сообщил глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков в своем Telegram-канале.
"В настоящий момент в Североморске без света остаются порядка 80 домов. С целью поддержания работы жизненно важных объектов и равномерное распределение при ограниченной мощности сети специалисты "Оборонэнерго" постоянно мониторят ситуацию и принимают решение о необходимости отключения МКД", - написал Евменьков.
Он также уточнил, что на базе всех школ и учреждений культуры сформированы центры поддержки населения, где можно подзарядить телефоны, разогреть еду и попить горячего чая. А в школах и получить горячее питание.
"По зоне теплоснабжения "Большое Сафоново" продолжаются работы по восстановлению подачи тепла. Котельная работает в штатном режиме, однако ресурс в поселок не подается из-за порыва на трассе. На месте аварии уже ведутся ремонтные работы", - добавил Евменьков.
Для сохранности внутридомовых систем в восьми домах теплоноситель слит, остальные – на контроле. У жителей поселка есть возможность организованно доехать до пункта поддержки, который работает на базе школы в Сафоново-1.Там можно получить бесплатное горячее питание и провести время семьям с детьми в тепле и комфорте.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Как пояснили в компании "Россети", потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как разъяснил глава региона Андрей Чибис, произошло повреждение защитного троса. Временные опоры не повреждены. Также на особый режим работы переведен общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.