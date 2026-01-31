В Североморске около 80 домов остаются без света

МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Порядка 80 жилых домов остаются в столице Северного флота Североморске без электроснабжения, в зоне "Большое Сафоново" продолжаются работы по восстановлению подачи тепла, сообщил глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков в своем Порядка 80 жилых домов остаются в столице Северного флота Североморске без электроснабжения, в зоне "Большое Сафоново" продолжаются работы по восстановлению подачи тепла, сообщил глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков в своем Telegram-канале

"В настоящий момент в Североморске без света остаются порядка 80 домов. С целью поддержания работы жизненно важных объектов и равномерное распределение при ограниченной мощности сети специалисты "Оборонэнерго" постоянно мониторят ситуацию и принимают решение о необходимости отключения МКД", - написал Евменьков.

Он также уточнил, что на базе всех школ и учреждений культуры сформированы центры поддержки населения, где можно подзарядить телефоны, разогреть еду и попить горячего чая. А в школах и получить горячее питание.

"По зоне теплоснабжения "Большое Сафоново" продолжаются работы по восстановлению подачи тепла. Котельная работает в штатном режиме, однако ресурс в поселок не подается из-за порыва на трассе. На месте аварии уже ведутся ремонтные работы", - добавил Евменьков.

Для сохранности внутридомовых систем в восьми домах теплоноситель слит, остальные – на контроле. У жителей поселка есть возможность организованно доехать до пункта поддержки, который работает на базе школы в Сафоново-1.Там можно получить бесплатное горячее питание и провести время семьям с детьми в тепле и комфорте.

В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Как пояснили в компании " Россети ", потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как разъяснил глава региона Андрей Чибис , произошло повреждение защитного троса. Временные опоры не повреждены. Также на особый режим работы переведен общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей.