Суд Кишинева приостановил рассмотрение иска против партии "Великая Молдова"

КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Апелляционная палата в Кишиневе приостановила рассмотрение иска об ограничении деятельности оппозиционной партии "Великая Молдова" (Moldova Mare), направив по ходатайству защиты в конституционный суд республики запрос о проверке норм законодательства, заявила РИА Новости лидер политформирования, экс-прокурор Виктория Фуртунэ.

ЦИК Молдавии в день парламентских выборов 28 сентября за полтора часа до закрытия участков аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова". Минюст Молдавии 1 октября обратился в суд, чтобы ограничить ее деятельность на 12 месяцев. Суд в Кишиневе по иску министерства юстиции Молдавии приостановил на год деятельность партии. Ранее Фуртунэ заявила РИА Новости, что она готова оспаривать снятие с выборов в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ)

"Апелляционная палата в Кишиневе приостановила рассмотрение иска об ограничении деятельности партии "Moldova Mare". Судебная инстанция удовлетворила ходатайство партии о проверке конституционности нормы, в соответствии с которой пытаются ограничить ее работу. В связи с этим заявление направили в конституционный суд", - заявила Фуртунэ.

По ее мнению, решение суда подтверждает наличие серьезных подозрений в нарушении конституции, "а попытка правящей власти использовать систему правосудия в качестве политического инструмента больше не может быть скрыта "под ковром".

Партия "Великая Молдова" выступает за нейтралитет и укрепление суверенитета страны. Фуртунэ известна в Молдавии как бывший антикоррупционный прокурор, которая в марте 2024 года подала в отставку после конфликта с действующей властью и перешла в оппозицию. В апреле она подала иск против президента Майи Санду , обвинив ее в государственной измене и незаконном обогащении. По утверждению Фуртунэ, глава государства получила 155 тысяч евро премий от международных организаций, которые экс-прокурор расценивает как взятку.