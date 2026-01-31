Рейтинг@Mail.ru
Суд Кишинева приостановил рассмотрение иска против партии "Великая Молдова" - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/sud-2071472271.html
Суд Кишинева приостановил рассмотрение иска против партии "Великая Молдова"
Суд Кишинева приостановил рассмотрение иска против партии "Великая Молдова" - РИА Новости, 31.01.2026
Суд Кишинева приостановил рассмотрение иска против партии "Великая Молдова"
Апелляционная палата в Кишиневе приостановила рассмотрение иска об ограничении деятельности оппозиционной партии "Великая Молдова" (Moldova Mare), направив по... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T20:41:00+03:00
2026-01-31T20:41:00+03:00
в мире
молдавия
одесская область
майя санду
кишинев
европейский суд по правам человека (еспч)
совет евросоюза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_d8b56c5cbfb222fd48301560958d53be.jpg
https://ria.ru/20260131/moldavija-2071433798.html
https://ria.ru/20260130/moldaviya-2071319328.html
молдавия
одесская область
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_588535001070d7ee4dbc5054a66ee1e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, одесская область, майя санду, кишинев, европейский суд по правам человека (еспч), совет евросоюза
В мире, Молдавия, Одесская область, Майя Санду, Кишинев, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Евросоюза

Суд Кишинева приостановил рассмотрение иска против партии "Великая Молдова"

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Апелляционная палата в Кишиневе приостановила рассмотрение иска об ограничении деятельности оппозиционной партии "Великая Молдова" (Moldova Mare), направив по ходатайству защиты в конституционный суд республики запрос о проверке норм законодательства, заявила РИА Новости лидер политформирования, экс-прокурор Виктория Фуртунэ.
ЦИК Молдавии в день парламентских выборов 28 сентября за полтора часа до закрытия участков аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова". Минюст Молдавии 1 октября обратился в суд, чтобы ограничить ее деятельность на 12 месяцев. Суд в Кишиневе по иску министерства юстиции Молдавии приостановил на год деятельность партии. Ранее Фуртунэ заявила РИА Новости, что она готова оспаривать снятие с выборов в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Молдавии назвали причину отключения света
Вчера, 15:35
"Апелляционная палата в Кишиневе приостановила рассмотрение иска об ограничении деятельности партии "Moldova Mare". Судебная инстанция удовлетворила ходатайство партии о проверке конституционности нормы, в соответствии с которой пытаются ограничить ее работу. В связи с этим заявление направили в конституционный суд", - заявила Фуртунэ.
По ее мнению, решение суда подтверждает наличие серьезных подозрений в нарушении конституции, "а попытка правящей власти использовать систему правосудия в качестве политического инструмента больше не может быть скрыта "под ковром".
Партия "Великая Молдова" выступает за нейтралитет и укрепление суверенитета страны. Фуртунэ известна в Молдавии как бывший антикоррупционный прокурор, которая в марте 2024 года подала в отставку после конфликта с действующей властью и перешла в оппозицию. В апреле она подала иск против президента Майи Санду, обвинив ее в государственной измене и незаконном обогащении. По утверждению Фуртунэ, глава государства получила 155 тысяч евро премий от международных организаций, которые экс-прокурор расценивает как взятку.
В мае прошлого года политик высказалась за возвращение Молдавии исторической области Буджак, которая в 1940 году была передана Украинской ССР и стала частью Одесской области. В июле 2025 года Совет Евросоюза включил Фуртунэ в список лиц, которым вменяют попытки дестабилизации Молдавии, и ввел ограничения на въезд в государства союза.
Граждане Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Молдавию хотят пропитать ненавистью к России, заявил депутат ПМР
30 января, 18:17
 
В миреМолдавияОдесская областьМайя СандуКишиневЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Совет Евросоюза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала