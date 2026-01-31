Суд изъял в доход государства имущество экс-главы ГИБДД Челябинска

"Прокуратура региона обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства трех легковых и трех грузовых автомобилей, коттеджа и земельного участка общей стоимостью свыше 16 миллионов рублей. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил требования прокурора и обратил имущество в доход государства", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры региона, после проверки совместно с УФСБ региона установлено, что бывший начальник отдела ГИБДД УМВД России Челябинску использовал свое руководящее положение и прочные деловые связи для обогащения, а для сокрытия имущества он регистрировал его на близких родственников. Кроме того, выяснилось, что он осуществлял предпринимательскую деятельность от имени близкого родственника.