Суд изъял в доход государства имущество экс-главы ГИБДД Челябинска - РИА Новости, 31.01.2026
17:38 31.01.2026
Суд изъял в доход государства имущество экс-главы ГИБДД Челябинска
происшествия, россия, челябинск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Челябинск, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв - РИА Новости. Суд изъял в доход государства три легковых и три грузовых автомобиля, а также коттедж и земельный участок, принадлежавшие бывшему начальнику отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску Александру Гайде, обвиняемому по делу о взятках, сообщает пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщал Центральный райсуд Челябинска, иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества был подан 18 июня 2025 года. Истцом выступал в том числе и.о. прокурора Челябинской области в интересах РФ. Ответчики по иску – экс-начальник ГАИ Александр Гайде, а также Виктория и Владимир Гайде.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Суд изъял у экс-инспектора полпредства имущество на 28 миллиардов рублей
29 января, 14:50
"Прокуратура региона обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства трех легковых и трех грузовых автомобилей, коттеджа и земельного участка общей стоимостью свыше 16 миллионов рублей. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил требования прокурора и обратил имущество в доход государства", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры региона, после проверки совместно с УФСБ региона установлено, что бывший начальник отдела ГИБДД УМВД России Челябинску использовал свое руководящее положение и прочные деловые связи для обогащения, а для сокрытия имущества он регистрировал его на близких родственников. Кроме того, выяснилось, что он осуществлял предпринимательскую деятельность от имени близкого родственника.
Ранее следственное управление СК РФ сообщало о возбуждении уголовных дел в отношении бывшего начальника отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску, подозреваемого в превышении должностных полномочий и двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, а также руководителя коммерческой организации, подозреваемого в даче взятки в особо крупном размере.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Новосибирске потребовали изъять имущество у экс-сотрудницы налоговой
Вчера, 11:21
 
