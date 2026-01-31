https://ria.ru/20260131/sud-2071375575.html
Осужденному за подготовку теракта отказали в переводе в родной регион
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сторонника запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ)* Владимира Тарасова, получившего 18 лет за подготовку теракта против полицейских в Самаре, отказались переводить в колонию в родном регионе, на чем настаивала мать осужденного, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Тарасов в 2018 году получил 18 лет колонии строгого режима, его признали виновным в подготовке к теракту, незаконном изготовлении взрывчатки, содействии террористической деятельности, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации.
Мать Тарасова обратилась во ФСИН
с заявлением о его переводе из колонии в Омской области
в родной регион, следует из документов. Она отметила, что проблемы со здоровьем и финансовое положение не позволяют ей посещать сына в Омске
.
Решением ФСИН в удовлетворении заявления было отказано, родные Тарасова оспорили его через суд, но иск был отклонен, подчеркивается в материалах.
Тарасов был задержан сотрудниками ФСБ
в Самарской области
в феврале 2017 года. По версии следствия, Тарасов, новообращенный мусульманин, был завербован эмиссарами ИГ* для совершения теракта. Дома у задержанного было изъято самодельное взрывное устройство. Тарасов заявлял, что планировал подорвать служебный автомобиль с полицейскими и завладеть их оружием для продолжения террористической деятельности.
До задержания молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей как один из посетителей нелегального молельного дома на окраине Самары
, где ранее была обнаружена взрывчатка.
* Запрещенная в РФ террористическая группировка.