Осужденному за подготовку теракта отказали в переводе в родной регион - РИА Новости, 31.01.2026
05:20 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/sud-2071375575.html
Осужденному за подготовку теракта отказали в переводе в родной регион
Сторонника запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ)* Владимира Тарасова, получившего 18 лет за подготовку теракта против полицейских в... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T05:20:00+03:00
2026-01-31T05:20:00+03:00
происшествия
омская область
омск
самарская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
омская область
омск
самарская область
происшествия, омская область, омск, самарская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Омская область, Омск, Самарская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сторонника запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ)* Владимира Тарасова, получившего 18 лет за подготовку теракта против полицейских в Самаре, отказались переводить в колонию в родном регионе, на чем настаивала мать осужденного, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Тарасов в 2018 году получил 18 лет колонии строгого режима, его признали виновным в подготовке к теракту, незаконном изготовлении взрывчатки, содействии террористической деятельности, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации.
Мать Тарасова обратилась во ФСИН с заявлением о его переводе из колонии в Омской области в родной регион, следует из документов. Она отметила, что проблемы со здоровьем и финансовое положение не позволяют ей посещать сына в Омске.
Решением ФСИН в удовлетворении заявления было отказано, родные Тарасова оспорили его через суд, но иск был отклонен, подчеркивается в материалах.
Тарасов был задержан сотрудниками ФСБ в Самарской области в феврале 2017 года. По версии следствия, Тарасов, новообращенный мусульманин, был завербован эмиссарами ИГ* для совершения теракта. Дома у задержанного было изъято самодельное взрывное устройство. Тарасов заявлял, что планировал подорвать служебный автомобиль с полицейскими и завладеть их оружием для продолжения террористической деятельности.
До задержания молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей как один из посетителей нелегального молельного дома на окраине Самары, где ранее была обнаружена взрывчатка.
* Запрещенная в РФ террористическая группировка.
ПроисшествияОмская областьОмскСамарская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
