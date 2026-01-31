https://ria.ru/20260131/sud-2071372541.html
Заочное дело кинокритика Долина* поступило в суд
Заочное уголовное дело кинокритика Антона Долина*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента, поступило в Савеловский суд Москвы, следует из материалов, РИА Новости, 31.01.2026
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заочное уголовное дело кинокритика Антона Долина*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента, поступило в Савеловский суд Москвы, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Дело зарегистрировано 29 января. Дата заседания не назначена.
По данным следствия, Долин
* был дважды за год привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространение в соцсети материалов без соответствующих указаний.
Кинокритик обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России
об иноагентах. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
В отношении Долина* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
* Признан иностранным агентом в России.