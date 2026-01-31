Заочное дело кинокритика Долина* поступило в суд

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заочное уголовное дело кинокритика Антона Долина*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента, поступило в Савеловский суд Москвы, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.