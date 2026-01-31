Суд рассмотрит апелляцию по делу "политеховского маньяка" в закрытом режиме

В СК отметили, что спустя 10 лет после первого убийства Манишин начал знакомиться с абитуриентками под предлогом оказания им помощи в поступлении в учебные заведения. Обманным путем он на машине вывозил девушек в безлюдные места, где насиловал и убивал, а тела прятал. Одной из жертв стала мать абитуриентки, которой он пообещал решить вопрос с поступлением дочери в университет, но после передачи в безлюдном месте 9 тысяч рублей убил ее. Также следователи установили причастность Манишина к убийствам молодых женщин, пытавшихся трудоустроиться в учебные заведения. Отмечалось, что длительное время маньяку удавалось скрываться от правоохранительных органов, однако в результате профессиональных совместных действий следователей, криминалистов СК и сотрудников полиции была установлена причастность Манишина к особо тяжким преступлениям, и он был задержан. В ходе допросов и проверок показаний на месте фигурант подробно рассказал о своих деяниях и показал, где спрятал тела жертв.