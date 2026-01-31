Суд рассмотрит апелляцию по делу "политеховского маньяка" в закрытом режиме

БАРНАУЛ, 31 янв - РИА Новости. Апелляцию по делу "политеховского маньяка" Виталия Манишина, осужденного на 25 лет за убийство 11 женщин, рассмотрят в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в Алтайском краевом суде.
"Судебное заседание по рассмотрению апелляции на приговор Виталию Манишину будет проходить в закрытом режиме, такое решение принял судья", - отметили в суде.
Ранее со ссылкой на картотеку суда сообщалось, что апелляцию рассмотрят в Алтайском краевом суде 19 февраля. Как рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов края, жалобу по делу Манишина подала Ондар Шончалай, родственница абитуриентки из Тувы. Девушка пошла подавать документы в политех и пропала. В ведомстве рассказали, что представители потерпевшей стороны требуют ужесточения наказания маньяку.
Калманский районный суд Алтайского края 1 октября приговорил Виталия Манишина, который обвинялся в убийстве 11 женщин, к 25 годам лишения свободы. В числе его жертв - пропавшие абитуриентки алтайского политеха. По данным СК РФ, Манишин причастен к совершенным с 1989 по 2000 год в Алтайском крае 11 убийствам, сопряженным с изнасилованием. Так, в сентябре 1989 года подсудимый, будучи на тот момент студентом, познакомился с 17-летней девушкой, изнасиловал ее, задушил, а тело закопал. В 1999-2000 годах пропали без вести еще десять женщин.
В СК отметили, что спустя 10 лет после первого убийства Манишин начал знакомиться с абитуриентками под предлогом оказания им помощи в поступлении в учебные заведения. Обманным путем он на машине вывозил девушек в безлюдные места, где насиловал и убивал, а тела прятал. Одной из жертв стала мать абитуриентки, которой он пообещал решить вопрос с поступлением дочери в университет, но после передачи в безлюдном месте 9 тысяч рублей убил ее. Также следователи установили причастность Манишина к убийствам молодых женщин, пытавшихся трудоустроиться в учебные заведения. Отмечалось, что длительное время маньяку удавалось скрываться от правоохранительных органов, однако в результате профессиональных совместных действий следователей, криминалистов СК и сотрудников полиции была установлена причастность Манишина к особо тяжким преступлениям, и он был задержан. В ходе допросов и проверок показаний на месте фигурант подробно рассказал о своих деяниях и показал, где спрятал тела жертв.
Прокуратура требовала для Манишина 25 лет, отмечая, что в связи с истечением сроков давности не может быть назначено пожизненное лишение свободы. Объем уголовного дела составил 69 томов.
