В Луизиане в ходе стрельбы на параде ранили пятерых взрослых и ребенка

По данным телеканала, стрельба произошла во время парада у дворца правосудия в округе Ист-Фелисиана.

"В субботу в результате стрельбы перед зданием суда в округе Ист-Фелисиана пострадали шесть человек. Один ребенок и еще один человек находятся в критическом состоянии", - сообщает телевидение со ссылкой на чиновников.