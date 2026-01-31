Рейтинг@Mail.ru
В Луизиане в ходе стрельбы на параде ранили пятерых взрослых и ребенка
23:30 31.01.2026
В Луизиане в ходе стрельбы на параде ранили пятерых взрослых и ребенка
В Луизиане в ходе стрельбы на параде ранили пятерых взрослых и ребенка - РИА Новости, 31.01.2026
В Луизиане в ходе стрельбы на параде ранили пятерых взрослых и ребенка
Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ходе стрельбы на параде в американском штате Луизиана в субботу, сообщает местный телеканал WBRZ 2, связанный с... РИА Новости, 31.01.2026
2026
В Луизиане в ходе стрельбы на параде ранили пятерых взрослых и ребенка

ABC: в Луизиане в ходе стрельбы на параде ранили пятерых взрослых и ребенка

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пятеро взрослых и ребенок пострадали в ходе стрельбы на параде в американском штате Луизиана в субботу, сообщает местный телеканал WBRZ 2, связанный с телевещательной сетью ABC.
По данным телеканала, стрельба произошла во время парада у дворца правосудия в округе Ист-Фелисиана.
"В субботу в результате стрельбы перед зданием суда в округе Ист-Фелисиана пострадали шесть человек. Один ребенок и еще один человек находятся в критическом состоянии", - сообщает телевидение со ссылкой на чиновников.
Согласно информации местного телеканала, полиция задержала подозреваемого в стрельбе и разыскивает связанный с произошедшим автомобиль.
