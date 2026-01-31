Рейтинг@Mail.ru
31.01.2026
04:34 31.01.2026
Британцы хотят заменить Стармера на посту лидера партии, показал опрос
Британцы хотят заменить Стармера на посту лидера партии, показал опрос - РИА Новости, 31.01.2026
Британцы хотят заменить Стармера на посту лидера партии, показал опрос
Около 51% британцев считают, что премьер-министра Великобритании Кира Стармера нужно заменить на посту лидера Лейбористской партии, гласят данные опроса... РИА Новости, 31.01.2026
в мире
манчестер
великобритания
кир стармер
в мире, манчестер, великобритания, кир стармер
В мире, Манчестер, Великобритания, Кир Стармер
Британцы хотят заменить Стармера на посту лидера партии, показал опрос

BMG Research: 51% британцев хотят заменить Стармера на посту лидера лейбористов

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Около 51% британцев считают, что премьер-министра Великобритании Кира Стармера нужно заменить на посту лидера Лейбористской партии, гласят данные опроса компании BMG Research, проведенного для газеты i Paper.
При этом, по результатам опроса, лишь 21% респондентов хочет, чтобы Стармер остался лидером лейбористов. Еще 28% опрошенных затруднились дать ответ на вопрос о судьбе Стармера.
В то же время мэр Манчестера Энди Бернхэм доминирует в списке политиков на замену Стармера в качестве главы лейбористов - его кандидатуру одобряют 24% респондентов, в то время как потенциальные конкуренты имеют менее 4%. Однако 23% опрошенных выступили против всех представленных в опросе кандидатур, а 27% заявили, что не знают, кого именно выбрали бы.
Опрос проводился 28-29 января, в нем приняли участие 1513 британцев. Погрешность не указывается.
Ранее депутат от лейбористов Эндрю Гвин ушел в отставку, освободив свое место в парламенте. Это означает, что в его избирательном округе Гортон и Дентон вскоре пройдут дополнительные выборы. Местные СМИ писали, что в выборах может принять участие Бернхэм, однако сначала ему пришлось бы уйти с поста мэра Манчестера. В случае, если бы он победил на выборах и стал депутатом, он смог бы бросить вызов Стармеру в борьбе за премьерское кресло.
В ноябре 2025 года рейтинг Стармера побил очередной антирекорд. Одобряют деятельность Стармера только 19% британцев, доля не одобряющих Стармера респондентов увеличилась до 73%. В конце сентября опрос компании Ipsos показал, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории.
В миреМанчестерВеликобританияКир Стармер
 
 
