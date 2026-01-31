Рейтинг@Mail.ru
09:42 31.01.2026 (обновлено: 11:01 31.01.2026)
Маск ответил на запрос Киева о помощи в использовании Starlink
Предприниматель Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову на просьбу помочь решить проблему со Starlink на фронте.
Маск ответил на запрос Киева о помощи в использовании Starlink

Маск ответил министру обороны Украины Фёдорову на запрос о помощи со Starlink

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову на просьбу помочь решить проблему со Starlink на фронте.
Украинский чиновник ранее утверждал, что Киев начал работать со SpaceX над тем, чтобы предотвратить якобы использование спутниковой связи российскими дронами. Федоров поблагодарил Маска за то, что компания начала разбираться в ситуации.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Дмитриев ответил на призыв Сикорского помешать России использовать Starlink
28 января, 09:59
"Всегда пожалуйста", — ответил ему американский бизнесмен в X.
С просьбой "помешать России использовать Starlink" ранее обращался к Маску глава МИД Польши Радослав Сикорский. Миллиардер в ответ назвал его "слюнявым идиотом".

Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX. ВСУ активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают украинцам их западные союзники. Российские войска регулярно выявляют и наносят удары по ним в зоне СВО.

Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Погода помогает дронам находить Starlink, рассказал российский боец
30 декабря 2025, 05:25
 
