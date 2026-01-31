https://ria.ru/20260131/starlink-2071390195.html
Маск ответил на запрос Киева о помощи в использовании Starlink
Маск ответил на запрос Киева о помощи в использовании Starlink - РИА Новости, 31.01.2026
Маск ответил на запрос Киева о помощи в использовании Starlink
Предприниматель Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову на просьбу помочь решить проблему со Starlink на фронте. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T09:42:00+03:00
2026-01-31T09:42:00+03:00
2026-01-31T11:01:00+03:00
в мире
украина
сша
михаил федоров
илон маск
spacex
государственный департамент сша
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg
https://ria.ru/20260128/glava-2070702399.html
https://ria.ru/20251230/spetsoperatsiya-2065554577.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021ba1e01d3672a1da324ec2da11ef39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, михаил федоров, илон маск, spacex, государственный департамент сша, технологии, мид польши, радослав сикорский, россия
В мире, Украина, США, Михаил Федоров, Илон Маск, SpaceX, Государственный департамент США, Технологии, МИД Польши, Радослав Сикорский, Россия
Маск ответил на запрос Киева о помощи в использовании Starlink
Маск ответил министру обороны Украины Фёдорову на запрос о помощи со Starlink