В Дании у посольства США прошла акция протеста из-за ситуации с Гренландией - РИА Новости, 31.01.2026
22:48 31.01.2026
В Дании у посольства США прошла акция протеста из-за ситуации с Гренландией
В Дании у посольства США прошла акция протеста из-за ситуации с Гренландией

Дорожное движение в центре Копенгагена
Дорожное движение в центре Копенгагена. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Тысячи человек провели молчаливую акцию протеста у посольства США в Дании в субботу на фоне ситуации с принадлежностью Гренландии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, акцию организовала Ассоциация по поддержке ветеранов Дании в Копенгагене. Ветераны и другие участники протеста сначала собрались у цитадели Кастеллет, после чего отправились к зданию американского посольства. Затем митингующие провели пять минут молчания в память о датской армии и полиции.
"В субботу сотни датских ветеранов, многие из которых сражались бок о бок с американскими войсками, и тысячи их сторонников провели молчаливую акцию протеста у посольства США в Копенгагене в ответ на угрозы администрации (президента США Дональда) Трампа захватить Гренландию и преуменьшение Трампом их вклада в боевые действия",- передает агентство.
Отмечается, что участники протестов также торжественно водрузили 52 датских флага перед зданием посольства США. На флагах были указаны имена 52 датских военнослужащих, погибших в Афганистане и Ираке.
Трамп 21 января заявил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
