https://ria.ru/20260131/ssha-2071467807.html
США воодушевлены работой России над миром на Украине, заявил Уиткофф
США воодушевлены работой России над миром на Украине, заявил Уиткофф - РИА Новости, 31.01.2026
США воодушевлены работой России над миром на Украине, заявил Уиткофф
США "воодушевлены" тем, что Россия работает над достижением мира в украинском конфликте, рассказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам встречи с РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T19:53:00+03:00
2026-01-31T19:53:00+03:00
2026-01-31T20:03:00+03:00
сша
россия
украина
специальная военная операция на украине
стив уиткофф
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_0:133:2700:1652_1920x0_80_0_0_d21966ba19a30da97b6b9a1c074916ba.jpg
https://ria.ru/20260131/uitkoff-2071467716.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_286:0:2686:1800_1920x0_80_0_0_1a1d3b6663530b876a7227078b9fb353.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, стив уиткофф, кирилл дмитриев
США, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев
США воодушевлены работой России над миром на Украине, заявил Уиткофф
Уиткофф: США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине