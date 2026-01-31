Рейтинг@Mail.ru
США воодушевлены работой России над миром на Украине, заявил Уиткофф - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 31.01.2026 (обновлено: 20:03 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/ssha-2071467807.html
США воодушевлены работой России над миром на Украине, заявил Уиткофф
США воодушевлены работой России над миром на Украине, заявил Уиткофф - РИА Новости, 31.01.2026
США воодушевлены работой России над миром на Украине, заявил Уиткофф
США "воодушевлены" тем, что Россия работает над достижением мира в украинском конфликте, рассказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам встречи с РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T19:53:00+03:00
2026-01-31T20:03:00+03:00
сша
россия
украина
специальная военная операция на украине
стив уиткофф
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_0:133:2700:1652_1920x0_80_0_0_d21966ba19a30da97b6b9a1c074916ba.jpg
https://ria.ru/20260131/uitkoff-2071467716.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071220206_286:0:2686:1800_1920x0_80_0_0_1a1d3b6663530b876a7227078b9fb353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, стив уиткофф, кирилл дмитриев
США, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев
США воодушевлены работой России над миром на Украине, заявил Уиткофф

Уиткофф: США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАЙАМИ (США), 31 янв - РИА Новости. США "воодушевлены" тем, что Россия работает над достижением мира в украинском конфликте, рассказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам встречи с российской стороной.
"Мы воодушевлены этой встречей, тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарны президенту США за его важнейшую роль в поиске прочного и долгосрочного мира", - написал он в соцсети X.
В субботу корреспондент РИА Новости сообщил, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отправился на переговоры с американской делегацией в Майами.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым
Вчера, 19:52
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаСтив УиткоффКирилл Дмитриев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала