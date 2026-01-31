США не поделились планами в отношении Ирана с союзниками, пишут СМИ

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Администрация США не делилась своими целями и планами в отношении Ирана со своими союзниками в Персидском заливе, в том числе в ходе консультаций с представителями Саудовской Аравии в Вашингтоне, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран региона.
"США не поделились целями или планами в отношении Ирана со своими союзниками в Персидском заливе, несмотря на недавние встречи на высоком уровне с Саудовской Аравией в Вашингтоне, целью которых было прояснить ситуацию", - сообщает телеканал со ссылкой на правительственного чиновника одной из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
По словам собеседника телеканала, союзникам в Персидском заливе не удалось получить полной ясности относительно оценки Вашингтоном ситуации в регионе. Он также отметил необходимость донести до Вашингтона позицию стран ССАГПЗ и их оценку ситуации. При этом источник подчеркнул, что Саудовская Аравия не позволит США использовать свое воздушное пространство или авиабазы для потенциального военного удара по Ирану.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".