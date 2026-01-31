Рейтинг@Mail.ru
США не поделились планами в отношении Ирана с союзниками, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/ssha-2071397959.html
США не поделились планами в отношении Ирана с союзниками, пишут СМИ
США не поделились планами в отношении Ирана с союзниками, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2026
США не поделились планами в отношении Ирана с союзниками, пишут СМИ
Администрация США не делилась своими целями и планами в отношении Ирана со своими союзниками в Персидском заливе, в том числе в ходе консультаций с... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T10:56:00+03:00
2026-01-31T10:56:00+03:00
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815068203_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f100ee2ebd162b5cde0d47a5b3816ce7.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071337812.html
https://ria.ru/20260130/minfin-2071334453.html
сша
иран
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815068203_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55b76d4911e3202c45f1a93aa361f5b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
США не поделились планами в отношении Ирана с союзниками, пишут СМИ

Fox News: США не поделились с союзниками в Персидском заливе планами по Ирану

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Администрация США не делилась своими целями и планами в отношении Ирана со своими союзниками в Персидском заливе, в том числе в ходе консультаций с представителями Саудовской Аравии в Вашингтоне, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран региона.
«
"США не поделились целями или планами в отношении Ирана со своими союзниками в Персидском заливе, несмотря на недавние встречи на высоком уровне с Саудовской Аравией в Вашингтоне, целью которых было прояснить ситуацию", - сообщает телеканал со ссылкой на правительственного чиновника одной из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп уверен, что Иран хочет заключить сделку с США
Вчера, 20:20
По словам собеседника телеканала, союзникам в Персидском заливе не удалось получить полной ясности относительно оценки Вашингтоном ситуации в регионе. Он также отметил необходимость донести до Вашингтона позицию стран ССАГПЗ и их оценку ситуации. При этом источник подчеркнул, что Саудовская Аравия не позволит США использовать свое воздушное пространство или авиабазы для потенциального военного удара по Ирану.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Иран лихорадочно переводит деньги в банки по всему миру, заявили в США
Вчера, 19:48
 
В миреСШАИранВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала