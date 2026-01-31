Обвиняемому в убийстве главы UnitedHealthcare не грозит казнь, пишут СМИ

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Американцу Луиджи Манджоне, который обвиняется в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, больше не грозит смертная казнь, сообщает телеканал CNN со ссылкой на решение суда.
"В пятницу федеральный окружной судья постановил, что Луиджи Манджоне не будет приговорен к смертной казни за предполагаемое убийство генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре 2024 года", - говорится в материале.
Телеканал подчеркивает, что решение суда стало ударом для американских прокуроров, которые настаивали на вынесении ему высшей меры наказания.
Томпсон был убит утром 4 декабря 2024 года на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай, защищайся, допрашивай" - что расценили как отсылку к практикам страховых компаний, которые не желают выплачивать компенсации.
