Обвиняемому в убийстве главы UnitedHealthcare не грозит казнь, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2026
07:28 31.01.2026
Обвиняемому в убийстве главы UnitedHealthcare не грозит казнь, пишут СМИ
Американцу Луиджи Манджоне, который обвиняется в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, больше не грозит смертная РИА Новости, 31.01.2026
Обвиняемому в убийстве главы UnitedHealthcare не грозит казнь, пишут СМИ

© AP Photo / Gary M. BaranecЛуиджи Манджоне доставляют в здание суда
Луиджи Манджоне доставляют в здание суда. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Американцу Луиджи Манджоне, который обвиняется в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, больше не грозит смертная казнь, сообщает телеканал CNN со ссылкой на решение суда.
В начале января телеканал CBS сообщал, что адвокаты Манджоне обратились в федеральный суд Нью-Йорка с требованием запретить минюсту США добиваться для него смертной казни по делу об убийстве Томпсона, заявив о предвзятости процесса.
"В пятницу федеральный окружной судья постановил, что Луиджи Манджоне не будет приговорен к смертной казни за предполагаемое убийство генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре 2024 года", - говорится в материале.
Телеканал подчеркивает, что решение суда стало ударом для американских прокуроров, которые настаивали на вынесении ему высшей меры наказания.
Томпсон был убит утром 4 декабря 2024 года на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай, защищайся, допрашивай" - что расценили как отсылку к практикам страховых компаний, которые не желают выплачивать компенсации.
