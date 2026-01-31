https://ria.ru/20260131/ssha-2071378186.html
США одобрили продажу Саудовской Аравии ракет для ЗРК Patriot
США одобрили продажу Саудовской Аравии ракет для ЗРК Patriot - РИА Новости, 31.01.2026
США одобрили продажу Саудовской Аравии ракет для ЗРК Patriot
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии 730 ракет для ЗРК Patriot на сумму около 9 миллиардов долларов, сообщили в...
США одобрили продажу Саудовской Аравии ракет для ЗРК Patriot
Госдеп США одобрил продажу КСА 730 ракет для ЗРК Patriot