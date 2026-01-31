Рейтинг@Mail.ru
07:03 31.01.2026
США одобрили продажу Саудовской Аравии ракет для ЗРК Patriot
США одобрили продажу Саудовской Аравии ракет для ЗРК Patriot

Госдеп США одобрил продажу КСА 730 ракет для ЗРК Patriot

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии 730 ракет для ЗРК Patriot на сумму около 9 миллиардов долларов, сообщили в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи Королевству Саудовская Аравия ракет PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования на сумму около 9 миллиардов долларов США", - говорится в заявлении управления военного сотрудничества Пентагона.
Отмечается, что Саудовская Аравия выдвинула США запрос на покупку 730 ракет PAC-3 MSE.
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Госдеп одобрил продажу Израилю легких тактических машин
