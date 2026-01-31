ICE расширяет полномочия сотрудников, пишут СМИ

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) расширяет полномочия сотрудников по задержанию людей без ордера, пишет газета Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) расширяет полномочия сотрудников по задержанию людей без ордера, пишет газета New York Times со ссылкой на внутреннюю служебную записку ICE.

"На фоне напряженности, вызванной ужесточением иммиграционной политики президента ( США Дональда - ред.) Трампа в Миннесоте и за ее пределами, федеральным агентам на этой неделе сообщили о расширении их полномочий по задержанию лиц без ордера", - говорится в материале издания.

Как подчеркивает газета, данное изменение расширяет возможности сотрудников ICE более низкого ранга по проведению рейдов по задержанию лиц, с которыми они сталкиваются и подозревают в незаконной иммиграции.

Отмечается, что служебная записка была подписана в среду главой ICE Тоддом Лайонсом и адресована всему персоналу ведомства. По данным газеты, она основана на федеральном законе, который дает агентам право проводить задержания без ордера в отношении лиц, которых они считают нелегальными иммигрантами, если существует "риск побега" в период получения ордера на арест.

Как поясняет издание, ранее ICE считала, что человек склонен к бегству, если сотрудник ведомства установит, что лицо, вероятно, не будет выполнять требования миграционных органов в будущем, например, не явится на судебное слушание. Однако Лайонс назвал эту трактовку "необоснованной" и "неправильной".

"Иностранец считается "склонным к побегу", если сотрудник иммиграционной службы установит, что его вряд ли можно будет обнаружить на месте встречи (с правоохранителем – ред.) или в другом четко определенном месте после получения административного ордера", - приводит газета слова Лайонса.