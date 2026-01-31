Рейтинг@Mail.ru
ICE расширяет полномочия сотрудников, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2026
04:24 31.01.2026
ICE расширяет полномочия сотрудников, пишут СМИ
ICE расширяет полномочия сотрудников, пишут СМИ
Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) расширяет полномочия сотрудников по задержанию людей без ордера, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 31.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
сша
2026
Новости
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
ICE расширяет полномочия сотрудников, пишут СМИ

NYT: ICE расширила полномочия сотрудников по задержанию людей без ордера

© REUTERS / Leah MillisСотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе
Сотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© REUTERS / Leah Millis
Сотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) расширяет полномочия сотрудников по задержанию людей без ордера, пишет газета New York Times со ссылкой на внутреннюю служебную записку ICE.
"На фоне напряженности, вызванной ужесточением иммиграционной политики президента (США Дональда - ред.) Трампа в Миннесоте и за ее пределами, федеральным агентам на этой неделе сообщили о расширении их полномочий по задержанию лиц без ордера", - говорится в материале издания.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В США ICE скупает склады для размещения задержанных мигрантов, пишет WP
Вчера, 18:34
Как подчеркивает газета, данное изменение расширяет возможности сотрудников ICE более низкого ранга по проведению рейдов по задержанию лиц, с которыми они сталкиваются и подозревают в незаконной иммиграции.
Отмечается, что служебная записка была подписана в среду главой ICE Тоддом Лайонсом и адресована всему персоналу ведомства. По данным газеты, она основана на федеральном законе, который дает агентам право проводить задержания без ордера в отношении лиц, которых они считают нелегальными иммигрантами, если существует "риск побега" в период получения ордера на арест.
Как поясняет издание, ранее ICE считала, что человек склонен к бегству, если сотрудник ведомства установит, что лицо, вероятно, не будет выполнять требования миграционных органов в будущем, например, не явится на судебное слушание. Однако Лайонс назвал эту трактовку "необоснованной" и "неправильной".
"Иностранец считается "склонным к побегу", если сотрудник иммиграционной службы установит, что его вряд ли можно будет обнаружить на месте встречи (с правоохранителем – ред.) или в другом четко определенном месте после получения административного ордера", - приводит газета слова Лайонса.
В день инаугурации Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Вид Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
ICE планирует кампанию набора новых сотрудников, пишут СМИ
1 января, 02:06
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
