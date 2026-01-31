МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский хвастается якобы полученными от США гарантиями безопасности, что не соответствует действительности, поскольку в Вашингтоне уже смирились с гибельным исходом Украины, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Это что-то новое. <…> Зеленский утверждает, что получил стопроцентные гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Это полная чушь. На самом деле все совсем не так. Все будет зависеть от окончательных договоренностей (с Россией — Прим. ред.). США, конечно, не собираются гарантировать безопасность тому, что останется от Украины, но они подыграли Зеленскому и дали ему похвастаться этим",— рассказал эксперт.
По его словам, киевский режим уже обречен на поражение в зоне спецоперации. Так, спешка США в украинском вопросе связана именно с попыткой выставить катастрофическое положение армии Зеленского перед мирными переговорами в более лучшем свете.
"Со стороны США наблюдается необычная поспешность. И русские это заметили. И возникает вопрос: а почему мы так спешим? Просто на а поле боя дела идут неважно. И Украине от донецких территорий <…> мало что останется. Вот в чем здесь проблема со временем. Американцы хотят, чтобы им хватило помады на макияж для этой свиньи, пока сама свинья не исчезнет и наносить помаду будет некому", — подытожил Макговерн.
Глава МИД Сергей Лавров в четверг подчеркнул, что гарантии безопасности, которые поддержала Россия, согласовали на переговорах с украинской стороной в 2022 году в Стамбуле. Он добавил, что Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев.
Позже газета Washington Post писала о разногласиях между украинцами и американцами в вопросе гарантий безопасности. Отмечалось, что Киев хотел, чтобы территориальным уступкам предшествовало подписание гарантий безопасности, в то время как Вашингтон настаивал на обратной последовательности действий.
