Рейтинг@Mail.ru
Центр в США, где содержатся две россиянки, известен случаями насилия - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/ssha-2071367971.html
Центр в США, где содержатся две россиянки, известен случаями насилия
Центр в США, где содержатся две россиянки, известен случаями насилия - РИА Новости, 31.01.2026
Центр в США, где содержатся две россиянки, известен случаями насилия
Иммиграционный центр Otay Mesa Detention Center в Сан-Диего, где содержатся две гражданки России, ранее неоднократно фигурировал в судебных и правозащитных... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T02:33:00+03:00
2026-01-31T02:33:00+03:00
в мире
сша
россия
калифорния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20260128/mat-2070727631.html
https://ria.ru/20260128/gosdep-2070668300.html
сша
россия
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, калифорния
В мире, США, Россия, Калифорния
Центр в США, где содержатся две россиянки, известен случаями насилия

РИА Новости: центр в США, где содержатся россиянки, известен случаями насилия

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Иммиграционный центр Otay Mesa Detention Center в Сан-Диего, где содержатся две гражданки России, ранее неоднократно фигурировал в судебных и правозащитных материалах из-за случаев насилия и проблем с медицинской помощью, в том числе во время пандемии COVID-19, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Ранее РИА Новости со ссылкой на данные миграционных служб сообщало, что девушек содержат в иммиграционном центре в Сан-Диего.
Въезд на базу морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии, США - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Мать россиянки, задержанной у базы в США, узнала о произошедшем из СМИ
28 января, 11:56
В апреле 2021 года правозащитная организация ACLU опубликовала доклад о многолетних проблемах в иммиграционном центре Otay Mesa. В нём говорится о ненадлежащем медицинском обслуживании, опасных условиях содержания, случаях сексуального насилия, давлении на задержанных и применении одиночных камер, выяснило РИА Новости.
В том же отчёте отмечается, что Otay Mesa стал первым иммиграционным центром в США, где была зафиксирована смерть задержанного от COVID-19.
Центр также оказался втянут в судебные разбирательства. Бывшие задержанные Otay Mesa подали иск против управляющей им частной компании CoreCivic. Они утверждают, что во время содержания им не платили минимальную зарплату, не выдавали расчётные листы и не рассчитывались при освобождении.
Кроме того, как выяснило РИА Новости, CoreCivic фигурирует и в коллективном иске. Истцы заявляют, что задержанных в учреждениях компании по всей стране годами принуждали к уборке общих помещений под угрозой наказаний. По данным суда, речь идёт о тысячах нынешних и бывших задержанных, которые, как утверждается, сталкивались с этой практикой с 2008 года.
Ранее посольство РФ в США подтвердило задержание в Калифорнии двух гражданок России после их "несанкционированного въезда" на военную базу "Кэмп Пендлтон" в штате Калифорния. По данным дипмиссии, их ждет репатриация. В российских СМИ сообщалось, что Кристина и Наталия, путешествуя по США на автомобиле, могли по ошибке заехать на территорию базы, следуя указаниям навигатора.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В посольстве рассказали о задержанных в Калифорнии россиянках
28 января, 01:48
 
В миреСШАРоссияКалифорния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала