Центр в США, где содержатся две россиянки, известен случаями насилия

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Иммиграционный центр Otay Mesa Detention Center в Сан-Диего, где содержатся две гражданки России, ранее неоднократно фигурировал в судебных и правозащитных материалах из-за случаев насилия и проблем с медицинской помощью, в том числе во время пандемии COVID-19, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные миграционных служб сообщало, что девушек содержат в иммиграционном центре в Сан-Диего.

В апреле 2021 года правозащитная организация ACLU опубликовала доклад о многолетних проблемах в иммиграционном центре Otay Mesa. В нём говорится о ненадлежащем медицинском обслуживании, опасных условиях содержания, случаях сексуального насилия, давлении на задержанных и применении одиночных камер, выяснило РИА Новости.

В том же отчёте отмечается, что Otay Mesa стал первым иммиграционным центром в США , где была зафиксирована смерть задержанного от COVID-19.

Центр также оказался втянут в судебные разбирательства. Бывшие задержанные Otay Mesa подали иск против управляющей им частной компании CoreCivic. Они утверждают, что во время содержания им не платили минимальную зарплату, не выдавали расчётные листы и не рассчитывались при освобождении.

Кроме того, как выяснило РИА Новости, CoreCivic фигурирует и в коллективном иске. Истцы заявляют, что задержанных в учреждениях компании по всей стране годами принуждали к уборке общих помещений под угрозой наказаний. По данным суда, речь идёт о тысячах нынешних и бывших задержанных, которые, как утверждается, сталкивались с этой практикой с 2008 года.