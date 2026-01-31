Рейтинг@Mail.ru
США одобрили продажу Израилю 30 боевых вертолетов
02:00 31.01.2026
США одобрили продажу Израилю 30 боевых вертолетов
США одобрили продажу Израилю 30 боевых вертолетов
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Израилю 30 боевых вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования на сумму в 3,8 миллиарда...
США одобрили продажу Израилю 30 боевых вертолетов

США одобрили продажу Израилю 30 боевых вертолетов AH-64E Apache

© Фото : U.S. Army / Capt. Kyle AbrahamЗапуск управляемой ракеты класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire с вертолета AH-64E Apache
Запуск управляемой ракеты класса воздух-земля AGM-114 Hellfire с вертолета AH-64E Apache - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : U.S. Army / Capt. Kyle Abraham
Запуск управляемой ракеты класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire с вертолета AH-64E Apache. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил возможную продажу Израилю 30 боевых вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования на сумму в 3,8 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне.
"Государственный департамент США принял решение, одобряющее возможную продажу правительству Израиля вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования на ориентировочную сумму в 3,8 миллиарда долларов в рамках программы продажи вооружений иностранному государству ... Правительство Израиля подало запрос о приобретении 30 боевых вертолетов AH-64E Apache", - говорится в заявлении управления военного сотрудничества Пентагона.
Основными подрядчиками по контракту будут компании Boeing и Lockheed Martin.
