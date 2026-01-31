https://ria.ru/20260131/ssha-2071366573.html
США одобрили продажу Израилю 30 боевых вертолетов
США одобрили продажу Израилю 30 боевых вертолетов - РИА Новости, 31.01.2026
США одобрили продажу Израилю 30 боевых вертолетов
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Израилю 30 боевых вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования на сумму в 3,8 миллиарда... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T02:00:00+03:00
2026-01-31T02:00:00+03:00
2026-01-31T02:00:00+03:00
в мире
израиль
сша
министерство обороны сша
lockheed martin
mcdonnell douglas ah-64 apache
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018305317_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_4135840da1eb1291c9bb3741235b6537.jpg
https://ria.ru/20260131/ssha-2071365689.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018305317_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_cf0d36762fb27ea3aa454b44c5646702.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, министерство обороны сша, lockheed martin , mcdonnell douglas ah-64 apache
В мире, Израиль, США, Министерство обороны США, Lockheed Martin , McDonnell Douglas AH-64 Apache
США одобрили продажу Израилю 30 боевых вертолетов
США одобрили продажу Израилю 30 боевых вертолетов AH-64E Apache