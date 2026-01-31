Рейтинг@Mail.ru
Госдеп одобрил продажу Израилю легких тактических машин - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 31.01.2026 (обновлено: 01:54 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/ssha-2071365689.html
Госдеп одобрил продажу Израилю легких тактических машин
Госдеп одобрил продажу Израилю легких тактических машин - РИА Новости, 31.01.2026
Госдеп одобрил продажу Израилю легких тактических машин
Госдепартамент США одобрил продажу Израилю легких тактических машин и оборудования к ним почти на 2 миллиарда долларов, следует из заявления Агентства по... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T01:40:00+03:00
2026-01-31T01:54:00+03:00
израиль
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg
https://ria.ru/20260130/pentagon-2071113193.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_8356ce82c9e7683e834132802e6d7d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, в мире
Израиль, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, В мире
Госдеп одобрил продажу Израилю легких тактических машин

Госдеп одобрил продажу Израилю легких тактических машин и оборудования к ним

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил продажу Израилю легких тактических машин и оборудования к ним почти на 2 миллиарда долларов, следует из заявления Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Израиля легких тактических машин и сопутствующего оборудования на ориентировочную стоимость 1,98 миллиарда долларов", - говорится в заявлении.
Израиль, среди прочего, запросил покупку 3250 таких машин (JLTV).
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Пентагон подписал контракт на обслуживание F-16, включая переданные Киеву
Вчера, 02:35
 
ИзраильСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала