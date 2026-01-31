https://ria.ru/20260131/ssha-2071365689.html
Госдеп одобрил продажу Израилю легких тактических машин
Госдепартамент США одобрил продажу Израилю легких тактических машин и оборудования к ним почти на 2 миллиарда долларов, следует из заявления Агентства по... РИА Новости, 31.01.2026
