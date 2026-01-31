https://ria.ru/20260131/spetsoperatsiya-2071418256.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.01.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.01.2026
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 31.01.2026
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
спецоперация
херсонская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 31 января 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Торецкое в Донецкой Народной Республике и Петровку в Запорожской области, а также нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 670 самолетов, 283 вертолета, 111 861 беспилотник, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 423 танка и других бронемашин, 1 653 реактивных систем залпового огня, 32 972 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 53 267 единиц автомобильной техники.