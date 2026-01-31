"В 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ растет недовольство командным составом среди личного состава. Военнослужащие бригады отказываются выполнять приказы командиров, после чего идут в самовольное оставление части", - сказал собеседник агентства.

В сентябре 2025 года у 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ сменился командир: на место полковника Яна Яцишена поставили 26-летнего неопытного подполковника Данильчука, который известен тем, что подарил шеврон Зеленскому, а после получил от него "золотую звезду".