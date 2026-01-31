https://ria.ru/20260131/spetsoperatsiya-2071377600.html
Боевики 47-й бригады ВСУ дезертируют в Сумской области
Боевики 47-й бригады ВСУ дезертируют в Сумской области
Боевики 47-й бригады ВСУ дезертируют в Сумской области
Боевики 47-й бригады ВСУ отказываются выполнять приказы командиров и дезертируют в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 31.01.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
сумская область
Боевики 47-й бригады ВСУ дезертируют в Сумской области
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Боевики 47-й бригады ВСУ отказываются выполнять приказы командиров и дезертируют в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В декабре 2025 года в российских силовых структурах заявили РИА Новости, что иностранные наемники перестали выполнять приказы командира 47-й бригады ВСУ
Максима Данильчука. Боевики иностранного легиона отказываются выходить на позиции и жить в районах расквартирования бригады, предпочитая снимать жилье в Сумах, уточнил представитель силовых структур.
"В 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ растет недовольство командным составом среди личного состава. Военнослужащие бригады отказываются выполнять приказы командиров, после чего идут в самовольное оставление части", - сказал собеседник агентства.
Авторитет комбрига, по словам представителя силовых структур, крайне низок из-за его возраста и связей с Владимиром Зеленским
.
В сентябре 2025 года у 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ сменился командир: на место полковника Яна Яцишена поставили 26-летнего неопытного подполковника Данильчука, который известен тем, что подарил шеврон Зеленскому, а после получил от него "золотую звезду".