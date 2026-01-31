https://ria.ru/20260131/spetsoperatsiya-2071374941.html
Минобороны рассказало, для чего используются трофейные дроны "Баба Яга"
Минобороны рассказало, для чего используются трофейные дроны "Баба Яга" - РИА Новости, 31.01.2026
Минобороны рассказало, для чего используются трофейные дроны "Баба Яга"
Полученные в качестве трофеев украинские дроны "Баба Яга" используются для доставки провизии и боекомплектов нашим бойцам, рассказал на видео Минобороны России... РИА Новости, 31.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
Минобороны рассказало, для чего используются трофейные дроны "Баба Яга"
Трофейные дроны Баба Яга используются для доставки провизии расчетам ВС России
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полученные в качестве трофеев украинские дроны "Баба Яга" используются для доставки провизии и боекомплектов нашим бойцам, рассказал на видео Минобороны России начальник технико-эксплуатационной части 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад".
"Есть у нас дроны "Баба Яга" трофейные, которые выполняют ту же самую функцию, но как правило функцию сброса. Некоторые расчеты их используют для доставки провизии, боекомплекта, топлива. Соответственно, прилетает дрон к нашим расчетам, скидывает и улетает обратно", - сказал боец ВС РФ.
Как отметили в Минобороны России, постоянное взаимодействие с другими подразделениями беспилотной авиации, обеспечение их актуальных нужд, каждодневное совершенствование знаний и навыков являются основными составляющими выстроенной системы работы группировки войск "Запад".