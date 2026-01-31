Минобороны рассказало, для чего используются трофейные дроны "Баба Яга"

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полученные в качестве трофеев украинские дроны "Баба Яга" используются для доставки провизии и боекомплектов нашим бойцам, рассказал на видео Минобороны России начальник технико-эксплуатационной части 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад".

"Есть у нас дроны "Баба Яга" трофейные, которые выполняют ту же самую функцию, но как правило функцию сброса. Некоторые расчеты их используют для доставки провизии, боекомплекта, топлива. Соответственно, прилетает дрон к нашим расчетам, скидывает и улетает обратно", - сказал боец ВС РФ.