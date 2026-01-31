Рейтинг@Mail.ru
31.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 31.01.2026
Минобороны рассказало, для чего используются трофейные дроны "Баба Яга"
Полученные в качестве трофеев украинские дроны "Баба Яга" используются для доставки провизии и боекомплектов нашим бойцам, рассказал на видео Минобороны России... РИА Новости, 31.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
Минобороны рассказало, для чего используются трофейные дроны "Баба Яга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИспытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ "Баба-Яга"
Испытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полученные в качестве трофеев украинские дроны "Баба Яга" используются для доставки провизии и боекомплектов нашим бойцам, рассказал на видео Минобороны России начальник технико-эксплуатационной части 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад".
"Есть у нас дроны "Баба Яга" трофейные, которые выполняют ту же самую функцию, но как правило функцию сброса. Некоторые расчеты их используют для доставки провизии, боекомплекта, топлива. Соответственно, прилетает дрон к нашим расчетам, скидывает и улетает обратно", - сказал боец ВС РФ.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Как отметили в Минобороны России, постоянное взаимодействие с другими подразделениями беспилотной авиации, обеспечение их актуальных нужд, каждодневное совершенствование знаний и навыков являются основными составляющими выстроенной системы работы группировки войск "Запад".
