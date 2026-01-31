Боец рассказал, как ВСУ наносили удары по своим отступающим подразделениям

ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Во время прорыва основных российских сил в населенный пункт Бересток в ДНР украинский миномет наносил удары по своим же отступающим подразделениям, рассказал РИА Новости старший стрелок "Южной" группировки войск с позывным "Орех".

"Они своим минометом клали в этот сектор, зная, что там находятся свои же солдаты. Они били по своим", – подчеркнул боец.