Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как ВСУ наносили удары по своим отступающим подразделениям - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:25 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/spetsoperatsiya-2071364574.html
Боец рассказал, как ВСУ наносили удары по своим отступающим подразделениям
Боец рассказал, как ВСУ наносили удары по своим отступающим подразделениям - РИА Новости, 31.01.2026
Боец рассказал, как ВСУ наносили удары по своим отступающим подразделениям
Во время прорыва основных российских сил в населенный пункт Бересток в ДНР украинский миномет наносил удары по своим же отступающим подразделениям, рассказал... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T01:25:00+03:00
2026-01-31T01:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20260130/konflikt-2071299789.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как ВСУ наносили удары по своим отступающим подразделениям

РИА Новости: во время прорыва ВС России в Бересток ВСУ били по своим солдатам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Во время прорыва основных российских сил в населенный пункт Бересток в ДНР украинский миномет наносил удары по своим же отступающим подразделениям, рассказал РИА Новости старший стрелок "Южной" группировки войск с позывным "Орех".
"Когда начался с нашей стороны прорыв (в населенный пункт Бересток - ред.), и противник начал бежать, по этим секторам, хотя их (ВСУ -ред.) командование все равно знало, что они (солдаты ВСУ -ред.) там находятся, они начали работать (наносить удары - ред.) по этому сектору", – рассказал "Орех".
Военнослужащие разминируют местность в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Радикально изменит". На Западе раскрыли, что завершит конфликт на Украине
Вчера, 17:02
"Они своим минометом клали в этот сектор, зная, что там находятся свои же солдаты. Они били по своим", – подчеркнул боец.
Населённый пункт Бересток вплотную примыкает к южной окраине Константиновки и имеет важное тактическое значение. Контроль над этим районом позволяет российским подразделениям оказывать давление на южную часть Константиновки, нарушать логистические маршруты противника и создавать условия для дальнейшего продвижения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала