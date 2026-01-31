Боец рассказал, как ВСУ наносили удары по своим отступающим подразделениям

ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Во время прорыва основных российских сил в населенный пункт Бересток в ДНР украинский миномет наносил удары по своим же отступающим подразделениям, рассказал РИА Новости старший стрелок "Южной" группировки войск с позывным "Орех".
"Когда начался с нашей стороны прорыв (в населенный пункт Бересток - ред.), и противник начал бежать, по этим секторам, хотя их (ВСУ -ред.) командование все равно знало, что они (солдаты ВСУ -ред.) там находятся, они начали работать (наносить удары - ред.) по этому сектору", – рассказал "Орех".
"Они своим минометом клали в этот сектор, зная, что там находятся свои же солдаты. Они били по своим", – подчеркнул боец.
Населённый пункт Бересток вплотную примыкает к южной окраине Константиновки и имеет важное тактическое значение. Контроль над этим районом позволяет российским подразделениям оказывать давление на южную часть Константиновки, нарушать логистические маршруты противника и создавать условия для дальнейшего продвижения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18