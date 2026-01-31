Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как избежать слежки

https://ria.ru/20260131/spetslsuzhby-2071370472.html
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. ЦРУ может подключаться к чужим телефонам и компьютерам для ведения слежки, и заклеивание камеры не обезопасит от такого сценария, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Еще лет 14 назад, как мне было известно тогда, ЦРУ
могло получать доступ к компьютерам и телефонам, вести запись. Так что частной жизни особо не существует. Да, если заклеить камеру, смотреть через нее они не смогут, но звук-то все равно будут слушать", - сказал он агентству.
Собеседник добавил, что для избежания слежки достаточно не иметь ни телефона, ни компьютера.
"Но, если они у вас есть, придется принять, что вас могут прослушивать и отслеживать. Даже когда гаджеты выключены. Это как держать открытой входную дверь в доме", - заключил он.