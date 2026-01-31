Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как избежать слежки

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. ЦРУ может подключаться к чужим телефонам и компьютерам для ведения слежки, и заклеивание камеры не обезопасит от такого сценария, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Собеседник добавил, что для избежания слежки достаточно не иметь ни телефона, ни компьютера.

"Но, если они у вас есть, придется принять, что вас могут прослушивать и отслеживать. Даже когда гаджеты выключены. Это как держать открытой входную дверь в доме", - заключил он.