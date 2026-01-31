Рейтинг@Mail.ru
03:22 31.01.2026
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как избежать слежки
2026
в мире, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. ЦРУ может подключаться к чужим телефонам и компьютерам для ведения слежки, и заклеивание камеры не обезопасит от такого сценария, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Еще лет 14 назад, как мне было известно тогда, ЦРУ могло получать доступ к компьютерам и телефонам, вести запись. Так что частной жизни особо не существует. Да, если заклеить камеру, смотреть через нее они не смогут, но звук-то все равно будут слушать", - сказал он агентству.
В миреЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
