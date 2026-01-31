Рейтинг@Mail.ru
11:00 31.01.2026
Следствие по делу основателя "Русагро" завершилось
Следствие по делу основателя "Русагро" Вадима Мошковича о мошенничестве и даче взятки завершено, сообщил РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 31.01.2026
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Следствие по делу основателя "Русагро" Вадима Мошковича о мошенничестве и даче взятки завершено, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Следствие по делу Мошковича, (бывшего гендиректора "Русагро") Басова, (экс-заместителя главы Тамбовской области) Иванова завершено", - сказал собеседник агентства.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Суд начал слушать дело экс-главы одного из НИИ Минобороны о взятках
25 января, 08:19
Мошкович и бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Как ранее сообщал источник РИА Новости, дело было возбуждено после заявления бенефициара "Солнечные продукты" Владислава Бурова. Он указывал, что представители ГК "Русагро" "под предлогом инвестирования" заключили с учредителем холдинга "Солнечные продукты" договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования, однако не исполнили свои обязательства, но завладели активами холдинга, которыми распорядились по своему усмотрению. Вину они не признают.
В мае 2025 года в отношении Мошковича было возбуждено второе уголовное дело - о даче взятки экс-заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. По версии следствия, бизнесмен передал бывшему вице-губернатору ружье, однако защита Мошковича опровергла в суде данные сведения.
Оба дела объединены в одно производство.
Михаил Надежин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу ГУ МЧС по КБР по делу о взятке
28 января, 17:35
 
ПроисшествияТамбовская областьВадим МошковичСергей Иванов (политик)РусагроСолнечные продукты
 
 
