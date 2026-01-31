https://ria.ru/20260131/shatdaun-2071382809.html
Ожидается, что частичный шатдаун, накрывший США, будет недолгим
31.01.2026
Ожидается, что частичный шатдаун, накрывший США, будет недолгим
Второй шатдаун за время второго президентского срока Дональда Трампа наступает в США, при этом ожидается, что он продлится всего два дня, а его влияние на...
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Второй шатдаун за время второго президентского срока Дональда Трампа наступает в США, при этом ожидается, что он продлится всего два дня, а его влияние на экономику будет минимальным, но только в случае, если палата представителей оперативно проголосует по бюджетным законопроектам 2 февраля.
Сенат США
ранее одобрил пакет из пяти бюджетных законопроектов, а также утвердил временное двухнедельное финансирование для министерства внутренней безопасности (МВБ). Финансирование этого ведомства стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности, из-за действий иммиграционной и таможенной службы (ICE) и вызванных ими массовых протестов: по этой статье расходов еще предстоит найти компромисс.
Теперь по пакету законопроектов должна проголосовать палата представителей, которая, как ожидается, сделает это 2 февраля. После этого документ должен подписать президент. Таким образом, в полночь 31 января (08.00 мск) наступит частичный технический шатдаун.
Некоторые СМИ полагают, что процесс голосования по бюджетному пакету на 1,2 триллиона долларов может столкнуться с трудностями в нижней палате конгресса.
Это будет уже второй шатдаун за второй президентский срок Трампа
. Тем не менее, последствия от него ожидаются минимальные.
В конце прошлого года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября 2025 года. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января 2026 года.