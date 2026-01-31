В Североморске началось частичное отключение электроснабжения в жилом фонде

МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Частичное отключение жилого фонда началось в столице Северного флота Североморске Мурманской области из-за аварии, сообщил глава ЗАТО Владимир Евменьков.

"Началось частичное отключение жилищного фонда. Все школы и учреждения культуры, где есть электричество, вновь готовы работать как пункты помощи. Здесь можно будет подзарядить мобильные устройства, разогреть еду и набрать кипятка", - написал Евменьков в Telegram-канале

Ранее Евменьков сообщал, что если ситуация не стабилизируется, будет отключено электроснабжение более чем в 40 домах по разным улицам. В администрации муниципалитета работает горячая линия.

В субботу утром у части потребителей Мурманска Североморска вновь пропало электроснабжение. Как пояснили в компании " Россети ", специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма. Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как разъяснил глава региона Андрей Чибис , на участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. Также на особый режим работы переводится общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей.

Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил о проблемах с теплоснабжением в районе "Большое Сафоново", об отсутствии отопления и горячей воды сообщают и жители Ленинского района Мурманска. В Мурманске и Североморске мороз ниже 20 градусов.