В Североморске началось частичное отключение электроснабжения в жилом фонде - РИА Новости, 31.01.2026
11:51 31.01.2026
В Североморске началось частичное отключение электроснабжения в жилом фонде
В Североморске началось частичное отключение электроснабжения в жилом фонде - РИА Новости, 31.01.2026
В Североморске началось частичное отключение электроснабжения в жилом фонде
Частичное отключение жилого фонда началось в столице Северного флота Североморске Мурманской области из-за аварии, сообщил глава ЗАТО Владимир Евменьков. РИА Новости, 31.01.2026
североморск, мурманск, мурманская область, андрей чибис, россети, происшествия
Североморск, Мурманск, Мурманская область, Андрей Чибис, Россети, Происшествия
В Североморске началось частичное отключение электроснабжения в жилом фонде

В Североморске началось частичное отключение жилого фонда из-за аварии на ЛЭП

МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Частичное отключение жилого фонда началось в столице Северного флота Североморске Мурманской области из-за аварии, сообщил глава ЗАТО Владимир Евменьков.
"Началось частичное отключение жилищного фонда. Все школы и учреждения культуры, где есть электричество, вновь готовы работать как пункты помощи. Здесь можно будет подзарядить мобильные устройства, разогреть еду и набрать кипятка", - написал Евменьков в Telegram-канале.
Вид Мурманска - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Мурманске развернули полевые кухни из-за проблем с электроэнергией
Вчера, 11:46
Ранее Евменьков сообщал, что если ситуация не стабилизируется, будет отключено электроснабжение более чем в 40 домах по разным улицам. В администрации муниципалитета работает горячая линия.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска вновь пропало электроснабжение. Как пояснили в компании "Россети", специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма. Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. Как разъяснил глава региона Андрей Чибис, на участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. Также на особый режим работы переводится общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей.
Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил о проблемах с теплоснабжением в районе "Большое Сафоново", об отсутствии отопления и горячей воды сообщают и жители Ленинского района Мурманска. В Мурманске и Североморске мороз ниже 20 градусов.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей оказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Троллейбус в Мурманске - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Мурманске общественный транспорт перевели на особый режим работы
Вчера, 08:47
 
СевероморскМурманскМурманская областьАндрей ЧибисРоссетиПроисшествия
 
 
