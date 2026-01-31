https://ria.ru/20260131/severomorsk-2071399703.html
В Североморске отключили уличное освещение из-за аварии на электросетях
В Североморске отключили уличное освещение из-за аварии на электросетях - РИА Новости, 31.01.2026
В Североморске отключили уличное освещение из-за аварии на электросетях
Власти Североморска Мурманской области приступили к отключению уличного освещения после повторного отключения электроснабжения в Мурманске и Североморске,... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T11:10:00+03:00
2026-01-31T11:10:00+03:00
2026-01-31T11:10:00+03:00
североморск
мурманск
мурманская область
россети
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757179754_0:24:3077:1755_1920x0_80_0_0_c3534acb202f5f89638e363c87d99435.jpg
https://ria.ru/20260131/zanjatija-2071386964.html
https://ria.ru/20260131/murmansk-2071384430.html
североморск
мурманск
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757179754_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_6ed723d0f8e268e6de8d70f4c04f0ae8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
североморск, мурманск, мурманская область, россети, общество
Североморск, Мурманск, Мурманская область, Россети, Общество
В Североморске отключили уличное освещение из-за аварии на электросетях
В Североморске отключили уличное освещение для снижения нагрузки на сеть
МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости.
Власти Североморска Мурманской области приступили к отключению уличного освещения после повторного отключения электроснабжения в Мурманске и Североморске, сообщил глава ЗАТО Владимир Евменьков
.
«
"Для снижения нагрузки на сеть и сохранения работы критически важной инфраструктуры приступили к отключению уличного освещения", - написал Евменьков.
Он добавил, что если в ближайшее время ситуация не стабилизируется, по информации "Оборонэнерго", будет отключено электроснабжение более чем в 40 домах по разным улицам.
В администрации муниципалитета работает горячая линия.
Энергетики восстанавливают электроснабжение в части Мурманска
и Североморска
после отключения линии электропередачи, опоры не повреждены, сообщили ранее в субботу в компании "Россети
". Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. На особый режим работы переводится общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей.
Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил о проблемах с теплоснабжением в районе "Большое Сафоново". В Мурманске и Североморске мороз ниже 20 градусов.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.