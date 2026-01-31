Рейтинг@Mail.ru
В Североморске отключили уличное освещение из-за аварии на электросетях
11:10 31.01.2026
В Североморске отключили уличное освещение из-за аварии на электросетях
В Североморске отключили уличное освещение из-за аварии на электросетях
В Североморске отключили уличное освещение из-за аварии на электросетях
Власти Североморска Мурманской области приступили к отключению уличного освещения после повторного отключения электроснабжения в Мурманске и Североморске
2026-01-31T11:10:00+03:00
2026-01-31T11:10:00+03:00
североморск
мурманск
мурманская область
россети
общество
североморск
мурманск
мурманская область
североморск, мурманск, мурманская область, россети, общество
Североморск, Мурманск, Мурманская область, Россети, Общество
В Североморске отключили уличное освещение из-за аварии на электросетях

В Североморске отключили уличное освещение для снижения нагрузки на сеть

МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Власти Североморска Мурманской области приступили к отключению уличного освещения после повторного отключения электроснабжения в Мурманске и Североморске, сообщил глава ЗАТО Владимир Евменьков.
"Для снижения нагрузки на сеть и сохранения работы критически важной инфраструктуры приступили к отключению уличного освещения", - написал Евменьков.
В Мурманске отменили занятия в школах из-за проблем с электроснабжением
Он добавил, что если в ближайшее время ситуация не стабилизируется, по информации "Оборонэнерго", будет отключено электроснабжение более чем в 40 домах по разным улицам.
В администрации муниципалитета работает горячая линия.
Энергетики восстанавливают электроснабжение в части Мурманска и Североморска после отключения линии электропередачи, опоры не повреждены, сообщили ранее в субботу в компании "Россети". Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. На особый режим работы переводится общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей.
Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил о проблемах с теплоснабжением в районе "Большое Сафоново". В Мурманске и Североморске мороз ниже 20 градусов.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей отказались без электроснабжения из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить города удалось только в понедельник по временной схеме. Всю неделю энергетики устанавливали временные и постоянные опоры ЛЭП. Возбуждено уголовное дело о халатности.
В Мурманске общественный транспорт перевели на особый режим работы
СевероморскМурманскМурманская областьРоссетиОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
