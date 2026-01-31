В Североморске отключили уличное освещение из-за аварии на электросетях

МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Власти Североморска Мурманской области приступили к отключению уличного освещения после повторного отключения электроснабжения в Мурманске и Североморске, сообщил глава ЗАТО Власти Североморска Мурманской области приступили к отключению уличного освещения после повторного отключения электроснабжения в Мурманске и Североморске, сообщил глава ЗАТО Владимир Евменьков

« "Для снижения нагрузки на сеть и сохранения работы критически важной инфраструктуры приступили к отключению уличного освещения", - написал Евменьков.

Он добавил, что если в ближайшее время ситуация не стабилизируется, по информации "Оборонэнерго", будет отключено электроснабжение более чем в 40 домах по разным улицам.

В администрации муниципалитета работает горячая линия.

Энергетики восстанавливают электроснабжение в части Мурманска Североморска после отключения линии электропередачи, опоры не повреждены, сообщили ранее в субботу в компании " Россети ". Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения. На особый режим работы переводится общественный транспорт, отключено наружное освещение и иллюминация, отменены занятия в школах и ряде колледжей.

Глава Североморска Владимир Евменьков сообщил о проблемах с теплоснабжением в районе "Большое Сафоново". В Мурманске и Североморске мороз ниже 20 градусов.