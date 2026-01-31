https://ria.ru/20260131/sever-2071376409.html
Врач рассказал, сколько можно жить на Крайнем Севере без вреда для здоровья
Врач рассказал, сколько можно жить на Крайнем Севере без вреда для здоровья
МУРМАНСК, 31 янв - РИА Новости. Организм человека, живущего в условиях Крайнего Севера, подстраивается под непростые условия, однако специалисты не советуют оставаться здесь дольше, чем на 15 лет, рассказал РИА Новости врач дрейфующей станции "Северный полюс-42", которая работает в Арктике, Андрей Лебедев.
"Со временем организм привыкает, подстраивается, но специалисты отмечают, что 15 лет - это максимум, который человек может без вреда для здоровья и без последствий прожить в условиях Крайнего Севера, но многое также зависит от индивидуальных особенностей организма, его стрессоустойчивости и мотивации", - сказал агентству Лебедев
.
В условиях полярной ночи у человека появляется дефицит витаминов, нарушаются циркадные ритмы, появляются проблемы со здоровьем, уточнил врач.