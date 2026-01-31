Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, сколько можно жить на Крайнем Севере без вреда для здоровья - РИА Новости, 31.01.2026
05:39 31.01.2026
Врач рассказал, сколько можно жить на Крайнем Севере без вреда для здоровья
Врач рассказал, сколько можно жить на Крайнем Севере без вреда для здоровья - РИА Новости, 31.01.2026
Врач рассказал, сколько можно жить на Крайнем Севере без вреда для здоровья
Организм человека, живущего в условиях Крайнего Севера, подстраивается под непростые условия, однако специалисты не советуют оставаться здесь дольше, чем на 15... РИА Новости, 31.01.2026
общество
арктика
андрей лебедев
https://ria.ru/20250310/nauka-2003604307.html
арктика
общество, арктика, андрей лебедев
Общество, Арктика, Андрей Лебедев
Врач рассказал, сколько можно жить на Крайнем Севере без вреда для здоровья

РИА Новости: жить на Крайнем Севере без вреда для здоровья можно не более 15 лет

© РИА Новости / Павел Лисицын
Набережная имени Оруджева в Надыме
Набережная имени Оруджева в Надыме - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Набережная имени Оруджева в Надыме. Архивное фото
МУРМАНСК, 31 янв - РИА Новости. Организм человека, живущего в условиях Крайнего Севера, подстраивается под непростые условия, однако специалисты не советуют оставаться здесь дольше, чем на 15 лет, рассказал РИА Новости врач дрейфующей станции "Северный полюс-42", которая работает в Арктике, Андрей Лебедев.
"Со временем организм привыкает, подстраивается, но специалисты отмечают, что 15 лет - это максимум, который человек может без вреда для здоровья и без последствий прожить в условиях Крайнего Севера, но многое также зависит от индивидуальных особенностей организма, его стрессоустойчивости и мотивации", - сказал агентству Лебедев.
В условиях полярной ночи у человека появляется дефицит витаминов, нарушаются циркадные ритмы, появляются проблемы со здоровьем, уточнил врач.
Поселок Эгвекинот на Чукотке - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Ученые придумали, как решить проблему полярной ночи
10 марта 2025, 07:00
10 марта 2025, 07:00
 
Общество, Арктика, Андрей Лебедев
 
 
Версия 2023.1 Beta
