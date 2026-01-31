Врач рассказал, сколько можно жить на Крайнем Севере без вреда для здоровья

МУРМАНСК, 31 янв - РИА Новости. Организм человека, живущего в условиях Крайнего Севера, подстраивается под непростые условия, однако специалисты не советуют оставаться здесь дольше, чем на 15 лет, рассказал РИА Новости врач дрейфующей станции "Северный полюс-42", которая работает в Арктике, Андрей Лебедев.