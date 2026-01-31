Рейтинг@Mail.ru
Сенат США принял законопроект о финансировании большей части правительства - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:55 31.01.2026 (обновлено: 03:44 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/senat-2071369037.html
Сенат США принял законопроект о финансировании большей части правительства
Сенат США принял законопроект о финансировании большей части правительства - РИА Новости, 31.01.2026
Сенат США принял законопроект о финансировании большей части правительства
Сенат США большинством голосов принял законопроект о финансировании большей части правительства, направив утвержденный документ в палату представителей, следует РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T02:55:00+03:00
2026-01-31T03:44:00+03:00
в мире
сша
сенат сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063788077_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_3712b753e51264d7f7d8c1029ea1e2fc.jpg
https://ria.ru/20260130/ssha-2071103299.html
https://ria.ru/20260108/ssha-2066913638.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063788077_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_af326148bc8b9a6c3f46a8592f80a07f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сенат сша
В мире, США, Сенат США
Сенат США принял законопроект о финансировании большей части правительства

Американский Сенат принял законопроект о финансировании правительства

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Сенат США большинством голосов принял законопроект о финансировании большей части правительства, направив утвержденный документ в палату представителей, следует из результатов голосования.
Пакет из шести законопроектов о расходах финансирует ключевые части правительства до 30 сентября (конца финансового года), а министерство внутренней безопасности - лишь на две недели: до 13 февраля. Финансирование этого министерства стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности из-за действий службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE) и вызванных ими массовых протестов.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Правительство США может приостановить работу на этой неделе
Вчера, 00:17
В поддержку выступил 71 сенатор, против - 29. Для принятия было нужно 60 голосов.
Теперь по пакету законопроектов должна проголосовать палата представителей, которая сможет сделать это не раньше 2 февраля. Таким образом, в полночь 31 января (08.00 мск) наступит частичный технический шатдаун.
Это будет уже второй шатдаун за второй президентский срок Дональда Трампа. Тем не менее последствия от второго ожидаются минимальными.
В конце 2025 года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января этого года.
Сенат США принимает решение о запрете использовать ВС США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Сенат поддержал запрет участия ВС США в действиях против Венесуэлы
8 января, 19:47
 
В миреСШАСенат США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала