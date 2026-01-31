Самолет-разведчик ВМС США заметили над водами у иранской границы

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon заметили над водами Персидского и Оманского заливов вблизи иранской границы, свидетельствуют данные сервиса Разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon заметили над водами Персидского и Оманского заливов вблизи иранской границы, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24

По его информации, борт вылетел из Бахрейна

Накануне президент Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.

Со своей стороны, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, но он должен быть основан на принципах равенства и взаимоуважения.

По данным The New York Times, глава Белого дома Дональд Трамп требует от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерной программы, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение на создание баллистических ракет.

Как сообщала газета, в случае провалов переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор среди предложенных вариантов.

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в Исламской Республике Иран начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.

Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.

Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.