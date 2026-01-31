Рейтинг@Mail.ru
Самолет-разведчик ВМС США заметили над водами у иранской границы - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 31.01.2026 (обновлено: 11:29 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/samolet-2071396904.html
Самолет-разведчик ВМС США заметили над водами у иранской границы
Самолет-разведчик ВМС США заметили над водами у иранской границы - РИА Новости, 31.01.2026
Самолет-разведчик ВМС США заметили над водами у иранской границы
Разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon заметили над водами Персидского и Оманского заливов вблизи иранской границы, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T10:39:00+03:00
2026-01-31T11:29:00+03:00
в мире
сша
оманский залив
бахрейн
дональд трамп
boeing p-8a poseidon
аббас аракчи
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/61/1509816147_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_a5004b57787f4002e649730186ba7fc0.jpg
https://ria.ru/20260129/blokada-2070927473.html
https://ria.ru/20260130/putin-2071337492.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2070850943.html
https://ria.ru/20260128/venesuela-2070570091.html
сша
оманский залив
бахрейн
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/61/1509816147_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_4a26749c263bd2cb044672aeaeadf6f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оманский залив, бахрейн, дональд трамп, boeing p-8a poseidon, аббас аракчи, иран
В мире, США, Оманский залив, Бахрейн, Дональд Трамп, Boeing P-8A Poseidon, Аббас Аракчи, Иран
Самолет-разведчик ВМС США заметили над водами у иранской границы

Flightradar24: Boeing P-8A Poseidon заметили над Персидским и Оманским заливами

CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A PoseidonАмериканский самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon заметили над водами Персидского и Оманского заливов вблизи иранской границы, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
По его информации, борт вылетел из Бахрейна.
Нефтяной завод в Иране - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Вашингтоне обсуждают введение нефтяной блокады Ирана, пишет FT
29 января, 10:55
Накануне президент Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.
Со своей стороны, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, но он должен быть основан на принципах равенства и взаимоуважения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана
Вчера, 20:16
По данным The New York Times, глава Белого дома Дональд Трамп требует от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерной программы, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение на создание баллистических ракет.
Как сообщала газета, в случае провалов переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор среди предложенных вариантов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в Исламской Республике Иран начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
28 января, 08:00
 
В миреСШАОманский заливБахрейнДональд ТрампBoeing P-8A PoseidonАббас АракчиИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала