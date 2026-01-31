Рейтинг@Mail.ru
"Россети" возобновили подачу электроэнергии в Мурманской области
16:07 31.01.2026 (обновлено: 20:47 31.01.2026)
"Россети" возобновили подачу электроэнергии в Мурманской области
"Россети" возобновили подачу электроэнергии в Мурманской области

Россети: подача электроэнергии в Мурманской области возобновлена

Линии электропередачи
Линии электропередачи. Архивное фото
МУРМАНСК, 31 янв — РИА Новости. В Мурманской области возобновили подачу электроэнергии после сбоя, сообщили "Россети".
«
"Энергетики "Россети Северо-Запад" оперативно обнаружили и устранили причину технологического нарушения 31 января. Из-за сильного ветра и обледенения при температурах ниже минус 31 градуса был поврежден грозотрос на линии электропередачи. Конструкции опор ЛЭП не пострадали", — заявила компания в Telegram-канале.
Вид Мурманска - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Мурманске развернули полевые кухни из-за проблем с электроэнергией
Вчера, 11:46

В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска пропал свет.

По данным "Россетей", отключение затронуло менее двадцати процентов населения городов. Котельные и часть домов в кратчайшие сроки перевели на резервные схемы электроснабжения.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Мурманске отменили занятия в школах из-за проблем с электроснабжением
Вчера, 09:20
"В настоящее время подана мощность в полном объеме. Смежные компании региона, которые обеспечивают функционирование распределительных сетей, ведут работу по подключению всех потребителей", — добавили в компании.
Энергетики продолжают круглосуточно устанавливать постоянные опоры для восстановления нормальных схем электроснабжения.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей осталась без света из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить их удалось в понедельник по временной схеме, энергетики устанавливали временные и постоянные опоры линий электропередачи. Возбуждено уголовное дело о халатности.
Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Мурманской области опровергли сообщения об отставке губернатора
26 января, 21:20
 
