"Россети" возобновили подачу электроэнергии в Мурманской области

МУРМАНСК, 31 янв — РИА Новости. В Мурманской области возобновили подачу электроэнергии после сбоя, сообщили "Россети".
«
"Энергетики "Россети Северо-Запад" оперативно обнаружили и устранили причину технологического нарушения 31 января. Из-за сильного ветра и обледенения при температурах ниже минус 31 градуса был поврежден грозотрос на линии электропередачи. Конструкции опор ЛЭП не пострадали", — заявила компания в Telegram-канале.
В субботу утром у части потребителей Мурманска и Североморска пропал свет.
По данным "Россетей", отключение затронуло менее двадцати процентов населения городов. Котельные и часть домов в кратчайшие сроки перевели на резервные схемы электроснабжения.
"В настоящее время подана мощность в полном объеме. Смежные компании региона, которые обеспечивают функционирование распределительных сетей, ведут работу по подключению всех потребителей", — добавили в компании.
Энергетики продолжают круглосуточно устанавливать постоянные опоры для восстановления нормальных схем электроснабжения.
Двадцать третьего января в Мурманске и Североморске часть потребителей осталась без света из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Подключить их удалось в понедельник по временной схеме, энергетики устанавливали временные и постоянные опоры линий электропередачи. Возбуждено уголовное дело о халатности.