Рогов призвал Зеленского прекратить спекулировать на тему ЗАЭС и Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Запорожская АЭС и Донбасс не имеют никакого отношения к Украине, Владимиру Зеленскому пора прекратить спекулировать на этой теме, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.