Рогов призвал Зеленского прекратить спекулировать на тему ЗАЭС и Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Запорожская АЭС и Донбасс не имеют никакого отношения к Украине, Владимиру Зеленскому пора прекратить спекулировать на этой теме, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Зеленский сделал громкое заявление о территориях
Вчера, 19:12
"О территориальной целостности Украины, когда речь идет о Донбассе и Запорожской АЭС, речь точно не идет, потому что это Россия. Зеленскому как никому надо об этом хорошо помнить и знать. Запорожская АЭС и Донбасс не имеют никакого отношения к Украине, поэтому пора прекратить спекуляции на этот счет", - сказал Рогов.
По его словам, сейчас Зеленский намерено спекулирует темами Донбасса и ЗАЭС, пытаясь затянуть переговорный процесс и сорвать возможные мирные договоренности по прекращению украинского конфликта.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.