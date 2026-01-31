Рейтинг@Mail.ru
Рогов призвал Зеленского прекратить спекулировать на тему ЗАЭС и Донбасса
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 31.01.2026
Рогов призвал Зеленского прекратить спекулировать на тему ЗАЭС и Донбасса
Запорожская АЭС и Донбасс не имеют никакого отношения к Украине, Владимиру Зеленскому пора прекратить спекулировать на этой теме, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2026
Рогов призвал Зеленского прекратить спекулировать на тему ЗАЭС и Донбасса

Рогов призвал Зеленского не связывать Донбасс и ЗАЭС с Украиной

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Запорожская АЭС и Донбасс не имеют никакого отношения к Украине, Владимиру Зеленскому пора прекратить спекулировать на этой теме, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Зеленский в преддверии переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта в ходе общения с украинской прессой заявил, что Киев не готов к территориальным компромиссам, добавив, что не отдаст Донбасс и ЗАЭС "без боя".
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о территориях
Вчера, 19:12
"О территориальной целостности Украины, когда речь идет о Донбассе и Запорожской АЭС, речь точно не идет, потому что это Россия. Зеленскому как никому надо об этом хорошо помнить и знать. Запорожская АЭС и Донбасс не имеют никакого отношения к Украине, поэтому пора прекратить спекуляции на этот счет", - сказал Рогов.
По его словам, сейчас Зеленский намерено спекулирует темами Донбасса и ЗАЭС, пытаясь затянуть переговорный процесс и сорвать возможные мирные договоренности по прекращению украинского конфликта.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Свита Зеленского оккупировала Донбасс, заявил Додик
Вчера, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир РоговЗапорожская АЭС
 
 
