В Мурманской области завершили ремонт защитного троса на ЛЭП
В Мурманской области завершили ремонт защитного троса на ЛЭП - РИА Новости, 31.01.2026
В Мурманской области завершили ремонт защитного троса на ЛЭП
Ремонт защитного троса на ЛЭП в Мурманской области завершен, в ближайшее время начнется поэтапное подключение потребителей, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T16:00:00+03:00
2026-01-31T16:00:00+03:00
2026-01-31T16:01:00+03:00
мурманская область
происшествия
андрей чибис
мурманская область
2026
