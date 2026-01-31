Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области завершили ремонт защитного троса на ЛЭП
16:00 31.01.2026
В Мурманской области завершили ремонт защитного троса на ЛЭП
В Мурманской области завершили ремонт защитного троса на ЛЭП

В Мурманской области завершили ремонт защитного троса на линии электроснабжения

Заснеженная опора ЛЭП
Заснеженная опора ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ремонт защитного троса на ЛЭП в Мурманской области завершен, в ближайшее время начнется поэтапное подключение потребителей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Ранее в субботу Чибис сообщал, что на линии электропередачи в Мурманской области выявлено повреждение защитного троса, в результате чего произошло частичное отключение электричества.
"Работы по ремонту защитного троса на линии электроснабжения завершены. В ближайшее время начинается поэтапное подключение потребителей. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании приступают к устранению последствий утренних переключений и восстановлению штатных параметров работы систем", - написал Чибис в Telegram-канале.
Он уточнил, что параллельно специалисты продолжают работы по установке постоянных опор линии электропередачи.
В Островном ввели режим повышенной готовности из-за отключения света
Вчера, 14:09
 
