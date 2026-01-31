Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области уничтожили сеть укрепленных сооружений ВСУ
05:31 31.01.2026
В Запорожской области уничтожили сеть укрепленных сооружений ВСУ
В Запорожской области уничтожили сеть укрепленных сооружений ВСУ - РИА Новости, 31.01.2026
В Запорожской области уничтожили сеть укрепленных сооружений ВСУ
Расчет САУ "Мста-С" группировки "Восток" уничтожил сеть укрепленных сооружений ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.01.2026
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
В Запорожской области уничтожили сеть укрепленных сооружений ВСУ

Расчет «Мста-С» уничтожил сеть укреплений ВСУ в Запорожской области

Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА 30 янв — РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" группировки "Восток" уничтожил сеть укрепленных сооружений ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Расчеты САУ "Мста-С" и "Гвоздика" группировки войск "Восток" поразили сеть укрепленных сооружений и живую силу ВСУ в Запорожской области", — говорится в сводке.
Подчеркивается, что вскрыть эту линию удалось с помощью разведывательных беспилотников.
«
"Получив данные, расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки "Восток" выдвинулся на огневую позицию и нанес серию ударов управляемыми артиллерийскими боеприпасами "Краснополь"", — добавили в ведомстве.
Точный удар сорвал попытку противника закрепиться в лесополосе Запорожской области и осложнил удержание подготовленных позиций, заключили в министерстве.
Всего за неделю бойцы "Востока" уничтожили более 2315 военнослужащих ВСУ, два танка, 22 боевые бронированные машины, 104 автомобиля и восемь артиллерийских орудий.
