В Запорожской области уничтожили сеть укрепленных сооружений ВСУ

Подчеркивается, что вскрыть эту линию удалось с помощью разведывательных беспилотников.

"Получив данные, расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки "Восток" выдвинулся на огневую позицию и нанес серию ударов управляемыми артиллерийскими боеприпасами "Краснополь"", — добавили в ведомстве.

Всего за неделю бойцы "Востока" уничтожили более 2315 военнослужащих ВСУ, два танка, 22 боевые бронированные машины, 104 автомобиля и восемь артиллерийских орудий.