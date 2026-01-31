Рейтинг@Mail.ru
В Раде назвали сроки восстановления энергосистемы Украины
15:43 31.01.2026 (обновлено: 17:17 31.01.2026)
В Раде назвали сроки восстановления энергосистемы Украины
В Раде назвали сроки восстановления энергосистемы Украины
Для нормализации энергетической системы Украины после нарушений в сети может потребоваться полтора дня, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк. РИА Новости, 31.01.2026
В Раде назвали сроки восстановления энергосистемы Украины

Станция метро в Киеве на фоне отключения электроэнергии
Станция метро в Киеве на фоне отключения электроэнергии
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Станция метро в Киеве на фоне отключения электроэнергии
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Для нормализации энергетической системы Украины после нарушений в сети может потребоваться полтора дня, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.
"По прогнозам энергетиков, <...> им нужно от 24 до 36 часов времени, чтобы стабилизировать энергосистему и восстановить полную генерацию атомных электростанций", — сказал он в эфире телеканала "Киев 24".

Киев - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Это унизительно". В Раде резко высказались о случившемся в Киеве
28 января, 14:45
По его словам, восстановление будет происходить постепенно, с длительными отключениями электричества и аварийными графиками.
Сегодня в большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света. Блэкаут затронул в том числе Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах украинской столицы пропала вода, также там и в Харькове встало метро.
Продавец включает фонарики смартфонов в магазине мобильных телефонов во время отключения электроэнергии в Харькове
Продавец включает фонарики смартфонов в магазине мобильных телефонов во время отключения электроэнергии в Харькове
© REUTERS / Thomas Peter
Продавец включает фонарики смартфонов в магазине мобильных телефонов во время отключения электроэнергии в Харькове
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по украинским энергетическим объектам до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа. Владимир Зеленский подтверждал, что прилетов не было.

Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение"
Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение"
Вчера, 08:00

Энергетический кризис на Украине

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал по возможности выезжать из города.
Зеленский созвал совещание из-за критической ситуации со светом в Одессе
Зеленский созвал совещание из-за критической ситуации со светом в Одессе
27 января, 15:22
 
В миреУкраинаДенис ШмыгальКиевОдесская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
