ПВО сбила 24 дрона ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 31.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 31.01.2026 (обновлено: 17:41 31.01.2026)
ПВО сбила 24 дрона ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 24 дрона ВСУ над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 17.00 мск в субботу сбили 24 украинских беспилотника над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями,... РИА Новости, 31.01.2026
ПВО сбила 24 дрона ВСУ над российскими регионами

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 17.00 мск в субботу сбили 24 украинских беспилотника над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщает Минобороны РФ.
"Тридцать первого января т.г. в период с 8.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по девять БПЛА – над территориями Курской и Белгородской областей, пять БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.
Испытания трофейного тяжелого беспилотника ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Минобороны рассказало, для чего используются трофейные дроны "Баба Яга"
