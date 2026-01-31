https://ria.ru/20260131/pvo-2071453798.html
ПВО сбила 24 дрона ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 24 дрона ВСУ над российскими регионами - РИА Новости, 31.01.2026
ПВО сбила 24 дрона ВСУ над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 17.00 мск в субботу сбили 24 украинских беспилотника над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями,... РИА Новости, 31.01.2026
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
белгородская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
