ПВО сбила снаряд HIMARS и 47 БПЛА ВСУ за сутки
ПВО сбила снаряд HIMARS и 47 БПЛА ВСУ за сутки - РИА Новости, 31.01.2026
ПВО сбила снаряд HIMARS и 47 БПЛА ВСУ за сутки
Силами ПВО РФ было сбито четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 47 БПЛА ВСУ за сутки, сообщило РИА Новости, 31.01.2026
ПВО сбила снаряд HIMARS и 47 БПЛА ВСУ за сутки
