Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 31.01.2026 (обновлено: 09:04 31.01.2026)
Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА
Ночью в небе над Россией ликвидировали 26 дронов ВСУ, передает Минобороны.
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ночью в небе над Россией ликвидировали 26 дронов ВСУ, передает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Как уточняется, бойцы сбили 17 БПЛА в Брянской области, семь — в Смоленской, а также по одному — в Белгородской области и Крыму.
