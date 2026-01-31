https://ria.ru/20260131/pvo-2071379222.html
Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА - РИА Новости, 31.01.2026
Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА
Ночью в небе над Россией ликвидировали 26 дронов ВСУ, передает Минобороны. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T07:22:00+03:00
2026-01-31T07:22:00+03:00
2026-01-31T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
брянская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
брянская область
республика крым
Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских беспилотников над Россией