Силы ПВО сбили семь беспилотников над Смоленской областью
Силы ПВО сбили семь беспилотников над Смоленской областью - РИА Новости, 31.01.2026
Силы ПВО сбили семь беспилотников над Смоленской областью
Семь БПЛА сбито над территорией Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 31.01.2026
Силы ПВО сбили семь беспилотников над Смоленской областью
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Смоленской областью