Прокуратура проводит проверку по факту пожара в сауне в Кузбассе - РИА Новости, 31.01.2026
18:38 31.01.2026 (обновлено: 18:57 31.01.2026)
Прокуратура проводит проверку по факту пожара в сауне в Кузбассе
Прокуратура проводит проверку по факту пожара в сауне в Кузбассе - РИА Новости, 31.01.2026
Прокуратура проводит проверку по факту пожара в сауне в Кузбассе
Проверка организована по факту пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области, в результате которого погибли пять человек, сообщает региональная... РИА Новости, 31.01.2026
происшествия, кемеровская область, прокопьевск, россия
Происшествия, Кемеровская область, Прокопьевск, Россия
Прокуратура проводит проверку по факту пожара в сауне в Кузбассе

Прокуратура проводит проверку по факту пожара в сауне в Прокопьевске

© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса/TelegramНа месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области. 31 января 2026
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области. 31 января 2026 - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса/Telegram
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области. 31 января 2026
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проверка организована по факту пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области, в результате которого погибли пять человек, сообщает региональная прокуратура.
Ранее СУСК России по региону возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту гибели пяти несовершеннолетних в сауне в Кемеровской области. В ведомстве уточнили, что одной девушке удалось спастись.
"По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности и иного федерального законодательства, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, дана надлежащая правовая оценка произошедшему. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Прокуратурой на контроль поставлены результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Именинница спаслась при пожаре в сауне в Прокопьевске, сообщил очевидец
