Прокуратура проводит проверку по факту пожара в сауне в Кузбассе

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Проверка организована по факту пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области, в результате которого погибли пять человек, сообщает региональная прокуратура.
Ранее СУСК России по региону возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту гибели пяти несовершеннолетних в сауне в Кемеровской области. В ведомстве уточнили, что одной девушке удалось спастись.
"По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности и иного федерального законодательства, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, дана надлежащая правовая оценка произошедшему. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Прокуратурой на контроль поставлены результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.