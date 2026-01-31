В Новосибирске потребовали изъять имущество у экс-сотрудницы налоговой

"Общая стоимость имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, превысила 70 миллионов рублей, при законном доходе чиновницы менее 14,5 миллиона рублей с 2015 по 2022 годы", - рассказал собеседник агентства.

В отношении женщины в настоящее время в Ленинском районном суде Новосибирска рассматривается уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, обвиняемая в декабре 2024 года в своем рабочем кабинете получила взятку в сумме 1 миллион рублей от представителя коммерческой организации за снижение недоимки по налогу, но была задержана с поличным сотрудниками регионального УФСБ.