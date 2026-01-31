Рейтинг@Mail.ru
11:21 31.01.2026 (обновлено: 11:22 31.01.2026)
В Новосибирске потребовали изъять имущество у экс-сотрудницы налоговой
В Новосибирске потребовали изъять имущество у экс-сотрудницы налоговой
происшествия, новосибирск, россия, ленинский район
Происшествия, Новосибирск, Россия, Ленинский район
НОВОСИБИРСК, 31 янв - РИА Новости. Прокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшей сотрудницы налоговой инспекции обшей стоимостью свыше 70 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Общая стоимость имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, превысила 70 миллионов рублей, при законном доходе чиновницы менее 14,5 миллиона рублей с 2015 по 2022 годы", - рассказал собеседник агентства.
По его данным, прокуратура Ленинского района Новосибирска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой установлено, что бывшая замначальника межрайонной ИФНС России с 2018 по 2022 годы приобрела и номинально оформила на родственников и других доверенных лиц семь квартир, дорогостоящий автомобиль, а также земельный участок, на котором построила жилой дом площадью более 600 квадратных метров.
В Ленинский районный суд Новосибирска предъявлен иск с требованием изъять в публичную собственность коррупционные активы.
В отношении женщины в настоящее время в Ленинском районном суде Новосибирска рассматривается уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, обвиняемая в декабре 2024 года в своем рабочем кабинете получила взятку в сумме 1 миллион рублей от представителя коммерческой организации за снижение недоимки по налогу, но была задержана с поличным сотрудниками регионального УФСБ.
