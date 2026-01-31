https://ria.ru/20260131/prokuratura-2071400625.html
В Новосибирске потребовали изъять имущество у экс-сотрудницы налоговой
В Новосибирске потребовали изъять имущество у экс-сотрудницы налоговой - РИА Новости, 31.01.2026
В Новосибирске потребовали изъять имущество у экс-сотрудницы налоговой
Прокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшей сотрудницы налоговой инспекции обшей стоимостью свыше 70 миллионов рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T11:21:00+03:00
2026-01-31T11:21:00+03:00
2026-01-31T11:22:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
ленинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
https://ria.ru/20260130/sud-2071166595.html
https://ria.ru/20260130/sud-2071343149.html
новосибирск
россия
ленинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия, ленинский район
Происшествия, Новосибирск, Россия, Ленинский район
В Новосибирске потребовали изъять имущество у экс-сотрудницы налоговой
В Новосибирске потребовали изъять имущество экс-сотрудницы налоговой в доход РФ
НОВОСИБИРСК, 31 янв - РИА Новости. Прокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшей сотрудницы налоговой инспекции обшей стоимостью свыше 70 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
«
"Общая стоимость имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, превысила 70 миллионов рублей, при законном доходе чиновницы менее 14,5 миллиона рублей с 2015 по 2022 годы", - рассказал собеседник агентства.
По его данным, прокуратура Ленинского района Новосибирска
провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой установлено, что бывшая замначальника межрайонной ИФНС России
с 2018 по 2022 годы приобрела и номинально оформила на родственников и других доверенных лиц семь квартир, дорогостоящий автомобиль, а также земельный участок, на котором построила жилой дом площадью более 600 квадратных метров.
В Ленинский районный суд Новосибирска предъявлен иск с требованием изъять в публичную собственность коррупционные активы.
В отношении женщины в настоящее время в Ленинском районном суде Новосибирска рассматривается уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, обвиняемая в декабре 2024 года в своем рабочем кабинете получила взятку в сумме 1 миллион рублей от представителя коммерческой организации за снижение недоимки по налогу, но была задержана с поличным сотрудниками регионального УФСБ.