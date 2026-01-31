Рейтинг@Mail.ru
Появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе, где погибли пять человек
21:31 31.01.2026 (обновлено: 23:30 31.01.2026)
Появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе, где погибли пять человек
Появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе, где погибли пять человек
Управление МЧС по Кемеровской области опубликовало видео с места пожара в сауне в Прокопьевске, где погибли пять подростков. РИА Новости, 31.01.2026
происшествия
кемеровская область
прокопьевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
прокопьевск
Ликвидация пожара в Прокопьевске
Площадь пожара составила 70 м² и 15 погонных метров кабельной продукции котельной. От МЧС России привлекались 41 специалист и 13 единиц техники.
МЧС показало видео с сауной в Прокопьевске, где погибли пятеро подростков

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Управление МЧС по Кемеровской области опубликовало видео с места пожара в сауне в Прокопьевске, где погибли пять подростков.
На опубликованных кадрах видны пожарные машины, скорая помощь, полиция и очевидцы происшествия. Также на видео попало пострадавшее от пожара здание.
В Прокопьевске ликвидировали пожар в сауне
Вчера, 20:07
В субботу МЧС сообщило о пожаре в частной сауне в городе Прокопьевск в Кемеровской области. В результате погибли пять человек, все, предположительно, подростки. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным ведомства, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.
Стали известны подробности о пожаре в сауне в Прокопьевске
Вчера, 19:28
 
