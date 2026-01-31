https://ria.ru/20260131/prokopevsk-2071476999.html
Появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе, где погибли пять человек
Появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе, где погибли пять человек - РИА Новости, 31.01.2026
Появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе, где погибли пять человек
Управление МЧС по Кемеровской области опубликовало видео с места пожара в сауне в Прокопьевске, где погибли пять подростков. РИА Новости, 31.01.2026
Ликвидация пожара в Прокопьевске
Площадь пожара составила 70 м² и 15 погонных метров кабельной продукции котельной.
От МЧС России привлекались 41 специалист и 13 единиц техники.
⚠️За оперативной информацией следи здесь.
Подписывайся на
МЧС Кузбасс в МАХ | ВК
МЧС России в MAХ
