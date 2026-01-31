Появилось видео с места пожара в сауне в Кузбассе, где погибли пять человек

На опубликованных кадрах видны пожарные машины, скорая помощь, полиция и очевидцы происшествия. Также на видео попало пострадавшее от пожара здание.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным ведомства, из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке.