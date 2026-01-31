Рейтинг@Mail.ru
В Прокопьевске подростки отмечали день рождения в сауне, где случился пожар - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/prokopevsk-2071463138.html
В Прокопьевске подростки отмечали день рождения в сауне, где случился пожар
В Прокопьевске подростки отмечали день рождения в сауне, где случился пожар - РИА Новости, 31.01.2026
В Прокопьевске подростки отмечали день рождения в сауне, где случился пожар
Подростки отмечали день рождения в сауне кемеровского Прокопьевска, где произошел пожар, сообщила РИА Новости заместитель главы города по социальным вопросам... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T19:01:00+03:00
2026-01-31T19:01:00+03:00
происшествия
прокопьевск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071462261_0:125:1280:845_1920x0_80_0_0_1a8a537996b5124ef06320652475969e.jpg
https://ria.ru/20260131/pozhar-2071457562.html
прокопьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071462261_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cd74dded54f90278d29f33a88ee8fed2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, прокопьевск
Происшествия, Прокопьевск
В Прокопьевске подростки отмечали день рождения в сауне, где случился пожар

Подростки отмечали день рождения в сауне в Прокопьевске, где произошел пожар

© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса/TelegramНа месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса/Telegram
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРОКОПЬЕВСК, 31 янв – РИА Новости. Подростки отмечали день рождения в сауне кемеровского Прокопьевска, где произошел пожар, сообщила РИА Новости заместитель главы города по социальным вопросам Олеся Сергеева.
Как сообщал РИА Новости очевидец не месте событий, одной девушке, которая отмечала свой день рождения, удалось спастись.
"Поступил звонок о пожаре. В сауне находились несовершеннолетние дети… У одного из подростков был день рождения", - рассказала она.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на месте работают оперативные службы и медики, открытый огонь удалось локализовать.
На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Девушке удалось спастись при пожаре в сауне в Прокопьевске
Вчера, 18:01
 
ПроисшествияПрокопьевск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала