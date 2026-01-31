На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области

На месте пожара в частной сауне в Прокопьевске Кемеровской области

В Прокопьевске подростки отмечали день рождения в сауне, где случился пожар

ПРОКОПЬЕВСК, 31 янв – РИА Новости. Подростки отмечали день рождения в сауне кемеровского Прокопьевска, где произошел пожар, сообщила РИА Новости заместитель главы города по социальным вопросам Олеся Сергеева.

Как сообщал РИА Новости очевидец не месте событий, одной девушке, которая отмечала свой день рождения, удалось спастись.

"Поступил звонок о пожаре. В сауне находились несовершеннолетние дети… У одного из подростков был день рождения", - рассказала она.