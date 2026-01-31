https://ria.ru/20260131/prokopevsk-2071463138.html
В Прокопьевске подростки отмечали день рождения в сауне, где случился пожар
В Прокопьевске подростки отмечали день рождения в сауне, где случился пожар
В Прокопьевске подростки отмечали день рождения в сауне, где случился пожар
ПРОКОПЬЕВСК, 31 янв – РИА Новости. Подростки отмечали день рождения в сауне кемеровского Прокопьевска, где произошел пожар, сообщила РИА Новости заместитель главы города по социальным вопросам Олеся Сергеева.
Как сообщал РИА Новости очевидец не месте событий, одной девушке, которая отмечала свой день рождения, удалось спастись.
"Поступил звонок о пожаре. В сауне находились несовершеннолетние дети… У одного из подростков был день рождения", - рассказала она.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас на месте работают оперативные службы и медики, открытый огонь удалось локализовать.